اختفاء قارب على متنه 20 شخصًا قبالة سواحل أمريكا

أعلن خفر السواحل الأمريكي، اختفاء قارب على متنه 20 شخصا بين جزر البهاما وسواحل فلوريدا، بعد 3 أيام من البحث المتواصل.





وقرر خفر السواحل الأمريكي وقف البحث عن القارب، الذي غادر من بيميني في جزر البهاما يوم الاثنين، وكان من المتوقع أن يصل لولاية فلوريدا الأمريكية، وفقا لشبكة "إن بي سي نيوز".





وذكر أن القارب مدهون باللونين الأزرق والأبيض يبلغ طوله 29 قدمًا، وشاركت وكالات أخرى مع خفر السواحل في عمليات البحث، لتفتيش نحو 17 ألف ميل مربع لأكثر من 3 أيام.





من جانبه، شجع النقيب ستيفن بورديان مدير قسم الطوارئ والاستجابة بالمنطقة السابعة أي شخص لديه معلومات عن الأشخاص الموجودين على متن القارب على الإبلاغ فورا.





وأكد متحدث باسم خفر السواحل الأمريكي أن الوكالة ليس لديها أي معلومات حول الأشخاص على متن القارب، موضحا أن البحث قد يستأنف إذا حصلوا على معلومات جديدة.



