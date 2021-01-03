أحمد شوبير يقبل رأس عمرو أبو المجد على الهواء.. فيديو





وقام شوبير بتقبيل رأس أبو المجد علي الهواء خلال انهاء شوبير حلقته المذاعة علي قناة أون تايم سبورت قائلا:"صانع الأجيال ومكتشف النجوم والمربي الفاضل كابتن عمرو أبو المجد تشرفت بلقائك".





وقال شوبير، إن الدكتور عمرو أبو المجد صاحب فصل وخير على جيل الأهلي الذهبي ومجموعة النجوم الكبار أمثال أحمد شوبير وزكريا ناصف وعلاء ميهوب وضياء السيد وحسام البدري.





وأوضح شوبير ان ابو المجد احتضن هؤلاء اللاعبين في سن صغيرة حتى أصبحوا نجوما ومن الطبيعي أن يتم تكريمه على ما قدمه لهذا الجيل.

حرص الإعلامي أحمد شوبير علي اظهار الاحترام والتقدير للدكتور عمرو أبو المجد نجم الأهلي السابق، موضحا أنه صاحب فضل عظيم عليه عندما كان يحرس مرمي النادي الأهلي وكان أبو المجد مدرب حراس المرمي حينها .