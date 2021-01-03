ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

أحمد شوبير يقبل رأس عمرو أبو المجد على الهواء.. فيديو

الأحد 03/يناير/2021 - 03:36 ص
صدى البلد
Advertisements
محمد سمير
حرص الإعلامي أحمد شوبير علي اظهار الاحترام والتقدير للدكتور عمرو أبو المجد نجم الأهلي السابق، موضحا أنه صاحب فضل عظيم عليه عندما كان يحرس مرمي النادي الأهلي وكان أبو المجد مدرب حراس المرمي حينها .

وقام شوبير بتقبيل رأس أبو المجد علي الهواء خلال انهاء شوبير حلقته المذاعة علي قناة أون تايم سبورت قائلا:"صانع الأجيال ومكتشف النجوم والمربي الفاضل كابتن عمرو أبو المجد تشرفت بلقائك".

وقال شوبير، إن الدكتور عمرو أبو المجد صاحب فصل وخير على جيل الأهلي الذهبي ومجموعة النجوم الكبار أمثال أحمد شوبير وزكريا ناصف وعلاء ميهوب وضياء السيد وحسام البدري.

وأوضح شوبير ان ابو المجد احتضن هؤلاء اللاعبين في سن صغيرة حتى أصبحوا نجوما ومن الطبيعي أن يتم تكريمه على ما قدمه لهذا الجيل.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تفوق على Remdesivir .. دراسة تكشف عن دواء للسرطان يستخدم لـ علاج كورونا

قناع البيض واللبن للبشرة الجافة

3 مشروبات سحرية للتخلص من احتباس السوائل في الجسم