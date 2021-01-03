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أخبار العالم

أفضل من ريمديسفير.. دواء لمرضى السرطان يظهر نتائج مبشرة لعلاج كورونا

الأحد 03/يناير/2021 - 07:48 ص
صدى البلد
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حسام رضوان
أفادت دراسة حديثة بأن علماء صينيين اكتشفوا أن عقار يستخدم منذ أكثر من 10 سنوات في علاج الأورام الليمفاوية، التي تنشأ في الغدد، يمكن أن يصبح علاجًا ناجحًا ضد فيروس كورونا "كوفيد 19".

وبحسب "ديلي ميل" البريطانية، أشارت الدراسة الى أن العلماء الصينيين اكتشفوا أن عقار «برالاتركسيت» حقق نتائج أفضل من عقار ريمديسفير، الذي يستخدم حاليًا على نطاق واسع؛ باعتباره أنجح الأدوية لعلاج كورونا.

وأشارت الدراسة إلى أنه على الرغم من سُمّيّة برالاتركسيت، إلا أن هيئة الغذاء والدواء الأمريكية أقرته في 2009 علاجًا للمصابين بالسرطان الميؤوس من شفائه.

وأوضحت أن الآثار الجانبية لبرالاتركسيت تشمل التعب، والغثيان، والتهاب الغشاء المخاطي المحيط بالقناة الهضمية.

وقال الباحثون الصينيون إن  إعادة توجيه برالاتركسيت، مع التركيز على إزالة الآثار الجانبية التي يخلفها، يظهر أنه ستكون له فوائد جمة. 

وقال قائد الفريق الصيني الذي أجرى الدراسة الدكتور هايبنج جانج، من معهد شينزن للتكنولوجيا المتقدمة، إن برالاتركسيت أظهر قدرة على منع فيروس كوفيد-19 من استنساخ نفسه داخل الخلايا التي يصيبها أكبر من تلك التي أظهرها عقار ريمديسيفير لتحقيق الغرض نفسه.

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