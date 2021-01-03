هل تناول الفيتامينات قبل النوم خطأ .. إليك الحقيقة كاملة

مكملات الفيتامينات لها القدرة على العمل فقط إذا كنت تتناولها بدون تناول القهوة أو شئ يتفاعل معها، حتى لو كان من الأفضل تناولها في الصباح ، إذا كنت تتعجل للاستعداد للعمل ، فقد تنسى كل الفيتامينات مما يدفعك لتناولها بالليل.





إذا تم تشخيص إصابتك بنقص الفيتامينات وأوصى طبيبك بتناول مكملات الفيتامينات ، فمن الضروري تناوله يوميًا أو كلما نصح، بالنسبة لبعض الأشخاص ، تكون الحياة أقل توترًا قبل النوم ، ومن الأسهل تذكر تناول جرعتك.. لكن هل ستظل تعمل بشكل جيد إذا أخذتها قبل القفز في السرير؟





ووفقا لما أورده موقع " livestrong " لا يوجد أي بحث علمي يُظهر أن تناول " لا يوجد أي بحث علمي يُظهر أن تناول الفيتامينات في الصباح أو الظهيرة أو قبل النوم يُحدث أي فرق في كيفية امتصاص الجسم لها أو استخدامها. ومع ذلك ، يتأثر الاستخدام والامتصاص بعوامل أخرى ، مثل الوجبات والمكملات والأدوية الأخرى التي قد تتناولها.





كن حذرا مع B؟

بالإضافة إلى عدم العمل بشكل صحيح ، قد تقلق من أن تناول الفيتامينات قبل النوم سيبقيك مستيقظًا في الليل. هذا يعتمد على الجرعة والفيتامينات التي تتناولها وحساسيتك الشخصية للعناصر الغذائية. على الرغم من عدم وجود دليل يدعم ذلك ، حسب الروايات المتناقلة ، أبلغ بعض المستخدمين عن زيادة الطاقة بعد تناول فيتامينات ب.





و الفيتامينات B ثمانية معروفة لدورها في تعزيز الطاقة لأنه، بشكل جماعي، فهي تشارك في عملية التمثيل الغذائي للطعام. تلعب فيتامينات ب الفردية ، مثل ب 12 ، أدوارًا رئيسية في إنتاج خلايا الدم الحمراء بشكل صحي ونقل الأكسجين إلى أنسجة الجسم ، وهو أمر ضروري للحفاظ على مستويات الطاقة.





يعتبر التعب من الأعراض الأساسية لنقص فيتامين ب 12 ، كما أن تناول مكمل فيتامين لإصلاح النقص سيزيد من مستويات الطاقة. لهذا السبب يعتقد الناس أن تناول فيتامينات ب يمكن أن يعزز مستويات الطاقة لديهم - وغالبًا ما يتم تسويقها بشكل مضلل على هذا النحو، ومع ذلك في حالة عدم وجود نقص ، من غير المرجح أن يمنحك مكمل فيتامين ب 12 أو أي فيتامين ب آخر الطاقة.





العوامل المؤثرة على الامتصاص

على الرغم من أنه من غير المحتمل أن يكون تناول الفيتامينات في الليل أو في الصباح أمرًا مهمًا ، إلا أنه لا يهم كيف تتناولها، يمكن أن تسبب بعض الفيتامينات مشاكل في الجهاز الهضمي عند تناولها على معدة فارغة ، ويتم امتصاص بعضها بشكل أفضل عند تناولها مع الوجبات.





بشكل عام ، يتم امتصاص الفيتامينات القابلة للذوبان في الدهون A و E و K و D بشكل أفضل عند تناولها مع وجبة أو وجبة خفيفة تحتوي على القليل من الدهون، لذا إذا تناولت العشاء في الساعة 7 مساءً ولكن لا تذهب إلى الفراش حتى الساعة 10 مساءً ، فلن ينجح ذلك إذا كنت ستأخذها قبل النوم ، فتناول وجبة خفيفة صغيرة مع الدهون ، مثل الجبن أو زبدة الجوز قبل النوم.





يُنصح أحيانًا بتناول فيتامين ج مع الطعام لأنه يمكن أن يزعج معدة بعض الناس ، على الرغم من وجود تركيبات من الفيتامين أسهل على المعدة.





النوم ومعدتك

يمكن لأي فيتامينات أن تزعج معدتك ، مما قد يبقيك مستيقظًا في الليل ويعاني بعض الأشخاص من حساسية خاصة تجاه أحد المغذيات أو تلك التي يمكن أن تسبب قرقرة في البطن أو آلامًا في المعدة أو غثيانًا أو إسهالًا بالإضافة إلى ذلك إذا كنت تعاني من مشاكل ارتجاع المريء ، فإن بعض الفيتامينات يمكن أن تجعل الأمور أسوأ. يكون ارتداد الحمض أكثر وضوحًا في بعض الأحيان في الليل ، لذلك قد يؤدي الجمع بينه إلى فقدان العين.





هناك عامل آخر يمكن أن يجعل تناول الفيتامينات قبل النوم فكرة سيئة وهو المكونات الأخرى في المكمل الغذائي الخاص بك وتحتوي العديد من الفيتامينات المتعددة أو مكملات التعافي الليلية التي تحتوي على فيتامينات على مكونات يمكن أن تزعج معدتك وبروتين مصل اللبن ، على سبيل المثال ، يمكن أن يزعج معدتك إذا كنت تعاني من عدم تحمل اللاكتوز. يمكن أن تسبب كحول السكر أيضًا مشاكل في الجهاز الهضمي.





إذا كان مكملك يحتوي على سكر ، فقد يؤدي ذلك إلى مقاطعة نومك. يمكن للسكر أن يرفع مستوى السكر في الدم ، مما يجعلك تشعر بالنشاط بشكل مؤقت وهذا ليس مفيدًا إذا كان هدفك هو النوم. وفقًا لمؤسسة النوم الوطنية ، فإن تناول السكر في أي وقت من اليوم يمكن أن يجعلك تستيقظ كثيرًا في منتصف الليل.





قد تحتوي المكونات الأخرى في المكمل على مادة الكافيين، وفقًا لوزارة الزراعة الأمريكية ، فإن المكونات التي يجب البحث عنها تشمل الكاكاو والغرنا والشاي وميربا مات وجوز الكولا وتأكد من فحص مكمل الفيتامينات الخاص بك وتأكد من عدم وجود مكونات معروفة بأنها منشطة أو تعتقد أنها قد تزعج معدتك.



