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أخبار العالم

اليابان تبحث إعلان حالة طوارئ كورونا في طوكيو و3 مقاطعات

الأحد 03/يناير/2021 - 11:36 م
كورونا في اليابان
كورونا في اليابان
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على صالح
ذكرت وكالة أنباء كيودو، اليوم الأحد، أنه من المتوقع أن تعقد الحكومة اليابانية اجتماعا لفريق من الأمراض المعدية وخبراء آخرين الأسبوع المقبل لمناقشة إمكانية إعلان حالة الطوارئ في طوكيو وثلاث محافظات مجاورة وسط زيادة في حالات الإصابة بكورونا كوفيد -19. 

ووفقًا لوسائل الإعلام، نقلًا عن مسؤولين، من المحتمل أن يتركز عمل اللجنة حول مدة حالة الطوارئ المحتملة وأي المناطق يجب أن تخضع للقيود الجديدة.

ويوم السبت، طلب حكام طوكيو وكاناغاوا وسيتاما وتشيبا من الحكومة إعلان حالة الطوارئ ، حيث لم تسفر الإجراءات التي تم اتخاذها حتى الآن عن نتائج إيجابية واستمر عدد حالات كورونا في الارتفاع.

وفي وقت سابق اليوم، عقد رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا اجتماعا مع وزير التنشيط الاقتصادي ياسوتوشي نيشيمورا ومسؤولين كبار آخرين ، أطلعوا سوجا على الوضع الحالي في البلاد.

وسجلت اليابان حتى الآن ما يقرب من 246 ألف حالة إصابة بفيروس كوفيد -19 وأكثر من 3600 حالة وفاة.
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