أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 4-1-2021

استقرت أسعار الذهب في مستهل تعاملات اليوم الاثنين 4-1-2021، بعد تأرجحها بين الارتفاع والانخفاض، بمتوسط جنيهين على الأقل مقارنة بما كان عليه المعدن الأصفر في محلات الصاغة.





وسجل سعر الجرام الواحد من عيار 21 الأشهر انتشارا في أعيرة الذهب تعاملات اليوم نحو 827 جنيها.





وبلغ سعر الجرام من عيار 24 الأعلى فئة نحو 945 جنيها .





ووصل سعر الجرام من عيار 18 الأوسط بين الذهب نحو 709 جنيهات.





وبلغ سعر الجرام من عيار 14 الأدنى فئة نحو 551 جنيهًا.





ووصل سعر الجنيه الذهب نحو 6616 جنيهًا وسجلت أوقية الذهب نحو 29.4 ألف جنيه و كيلو الذهب 945.143 جنيه.





وعن أسعار الذهب في مصر بالمصنعية فتختلف من محل صاغة لآخر، فهي تهم كل المقبلين على الزواج، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.





ويحرص موقع "صدى البلد" على تقديم الخدمة الخاصة بمعرفة أسعار الذهب اليوم، خاصة سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم، وخصوصًا من الشباب والفتيات المقبلات على الزواج والمتابعين لـ أسعار الذهب بصفة مستمرة ويومية.