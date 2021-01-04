التحليل يكشف الفرق..طبيبة: تعامل مع دور البرد على أنه كورونا

قات الدكتورة مايسة شوقي، أستاذ الصحة العامة بجامعة القاهرة، إن الفترة الحالية تشهد ارتفاع فى عدد الإصابات بفيروس كورونا، موضحة أن أى شخص يعانى من أعراض البرد عليه أن يتوجه لعمل تحاليل لمعرفة أنها كورونا.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " 8 الصبح" المذاع على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامية اسماء يوسف وآية جمال الدين، أن أعراض فيروس كورونا بالموجة الثانية تشبه الموجة الأولى.

ولفتت إلى أن أى شخص يعانى من دور البرد العادى عليه أن يتعامل معه على أنه كورونا وذلك لان التحاليل هى من تفرق بين البرد و الكورونا.

وأشارت إلى أن الجميع فى هذه الفترة عليهم توخى الحذر و الالتزام بالإجراءات الاحترازية، و الالتزام بالتباعد الاجتماعي.

قال المهندس أيسم صلاح، مستشار وزيرة الصحة للمعلومات، إن موقع تسجيل لقاح كورونا ليس موقعا فقط بل منظومة متكاملة.





وأكد صلاح، في تصريحات لـ"صدى البلد" ان تسجيل المواطنين أو عضو الفريق الطبي العامل بالرعاية المعرض للاصابة بفيروس كورونا ، يكون على الموقع من خلال 3 طرق، كالتالي:





1 - الدخول على الموقع والتسجيل مباشرة.





2 - مكالمة فريق الكول سنتر على 15335 وهم من يقومون بالتسجيل.





3 - الذهاب للأماكن المخصصة للتسجيل وهم من يقومون بالتسجيل.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة للمعلومات، انه بعد التسجيل سيقوم السيستم بالتأكيد بمراجعة البيانات بنجاح، وحين الموافقة على الطلب سيتم إرسال رسائل نصية تحمل ميعاد ومكان تلقي اللقاح.





وأضاف صلاح، انه بعد الذهاب للمكان المتفق عليه، يقابل مدخل بيانات للتأكد منها، ويراجع الاوراق المطلوبة لما يثبت بإصابته بفيروس كورونا، أو أنه عضو بأحد العاملين بفرق الرعاية الصحية لفيروس كورونا للتأكد من أحقيتهم للقاح بالفئات الاولي.





وأشار الي انه، يتم رفع الوثائق على السيستم، ثم يتم إعطاؤه الموافقة المستنيرة، ويتجه إلى غرفة المشورة التي بداخلها طبيب يشرح له كل شيء بخصوص اللقاح، ويقوم بامضاء إقرار بأخذ لقاح كورونا، ويتم رفعه على السيسيم، ويتم الاشارة الى أن المصاب اخذ اول جرعة، ويتم اعطاؤه كارت يوضح ميعاد الجرعة الثانية والميعاد والمكان المخصص لها.





وأوضح صلاح، ان الكارت يتضمن بيانات لو حدثت أعراض، والاماكن التي تتوجه لها، لتلقي بالعيادة التي تتابع تلقي اللقاح.





وأضاف، انه يتم تسجيل كل اللقاحات بأعدادها التي استلمناها، ومن خلالها يتم معرفة موقف اللقاحات من شاشات مرتبطة بالسيستم، ويتم توزيعها علي مراكز توزيع اللقاحات.





وأكد مستشار وزيرة الصحة للمعلومات، انه مع كل صرفية لمصاب يطعم، ينقص الرصيد، ويوجد بالديوان العام لوزارة الصحة شاشة بيانات توضح كل الاماكن و ارصدة الجرعات بكل مكان يوفر اللقاح، وذلك لاغراض الحوكمة والادارة الرشيدة للموقف منعا لإهدار او إساءة استخدام اللقاحات، وبذلك تكون منظومة كاملة لإدارة اللقاح بشكل كامل.





وذلك بالإضافة الي تسجيل بيانات الملف الطبي الى المريض في عيادات متابعة الحالات، لو ظهر اي اعراض او ما شابه، لتكون صورة كاملة وبيانات حقيقية نستطيع من خلالها عمل أبحاث اكثر على اللقاح.



