مستشفيات جامعة أسيوط: غلق العيادات الخارجية اعتبارًا من 6 يناير حتى إشعار آخر

أعلنت مستشفيات جامعة أسيوط عن توقف العمل بالعيادات الخارجية نهاية عملها يوم الأربعاء 6 يناير، لحين إشعار آخر، بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.





وقال الدكتور علاء عطية، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات أسيوط الجامعية، في بيان، الاثنين، إن قرار توقف عمل العيادات جاء بناء على توجيهات بشأن بعض التدابير الاحترازية المتخذة لحماية المواطنين من أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد ونظرا للزحام الذي تشهده عيادات مستشفيات جامعة أسيوط تقرر وقف العمل بالعيادات حتى لا تنتقل العدوى بين المترددين على العيادات .





وأشار عميد كلية الطب إلى استمرار العمل بأقسام الطوارئ بجميع المستشفيات الجامعية وقسم الحوادث نظرا لما يقدمه أقسام الطوارئ من خدمة بمختلف المستشفيات الجامعية.





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أعلن الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط عن نجاح مستشفيات أسيوط الجامعية بشتى تخصصاتها في تقديم أفضل خدمات طبية وعلاجية لملايين المرضى المترددين عليها من شتى محافظات الصعيد خلال العام المنقضي 2020 وفى ظل تداعيات جائحة كورونا والتي اتخذت إدارة الجامعة على إثرها عددًا من الإجراءات الاحترازية والوقائية بكافة قطاعات الجامعة وخاصة القطاع الطبي والذي يقدم خدمات طبية رائدة للمرضى على مدار الـ24 ساعة دون ملل أو تقصير .





ومن هذا المنطلق فقد أكد ان العام المنقضي 2020 قد شهد حصاد مستشفى الأطفال الجامعى لعام 2020 ، والتي عملت خلال العام وفق إستراتيجية وخطة واضحة قائمة على تحقيق اعلى نسب للشفاء والعلاج ، حيث استقبلت المستشفى 8981 حالة برغم من تداعيات فيروس كورونا المستجد ، وبلغ اجمالى حالات الكشف بالعيادات 31242 ، وإجمالي العمليات 1142 ، وهو ما يعد انجازًا كبيرا لحرص إدارة المستشفى على تقديم خدماتها رغم جائحة كورونا .





ومن جانبه أشار الدكتور عماد الدالي مدير مستشفى الأطفال الجامعي أن هذا الحصاد يأتي ترجمة لما توليه إدارة الجامعة من دعم للمستشفى ولكوادرها الطبية ، والتي نجحت بالفعل خلال عام 2020 فى القضاء على قوائم الانتظار بعمليات جراحة الأطفال ، وكلك القضاء على قوائم الإنتطار بمناظير الجهاز الهضمى والكبد ، وزيادة الطاقة الاستيعابية للعناية المركزة للأطفال بنسبة 20% ، هذا إلى جانب افتتاح عناية متوسطة بوحدة القناة الهضمية والكبد بسعة 8 سرير ، وافتتاح عناية متوسطة باستقبال الأطفال بسعة 12 سرير ، والبدء فى التجديد النصفي للقسم الخاص ووحدة الأطفال المبتسرين ، والبدء فى افتتاح وحدة جراحة المخ والأعصاب للأطفال ليبدأ العمل يوم 6 يناير 2021 .



