محافظ الغربية يعتمد قرارين وزاريين بترقية 19120 موظفا بالتعليم

اعتمد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية اليوم القرار الوزاري رقم (٢٤٧) الصادر من وزير التربية والتعيم والتعليم الفني، والمتضمن ترقية عدد (١٩١٢٠) موظف .





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ويمنح المرقون بدل الاعتماد المقرر قانونًا وعلاوة الترقية المذكورين اعتبارًا من أول الشهر التالي لصدور قرار السيد المحافظ بالترقية.





كما اعتمد الدكتور محافظ الغربية أيضًا القرار الوزاري رقم (٢٢٥) الصادر من وزير التربية والتعيم والتعليم الفني، والمتضمن تسكين .





كما تم منح بدل الاعتماد المقرر قانونا وعلاوة الترقية لعدد (١٠٨) بقرار معالي الوزير المحافظ رقم (١٠) بتاريخ ٤ /١/ ٢٠٢١، وذلك اعتبارا من ١/١ / ٢٠٢٠م .



