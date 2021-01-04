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رياضة

بالفوز على الشباب .. أحمد حجازي يقود اتحاد جدة لنهائي البطولة العربية

الإثنين 04/يناير/2021 - 09:02 م
صدى البلد
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إسماعيل محمود
تأهل فريق اتحاد جدة لنهائي بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال" البطولة العربية"، وذلك بفوزه على مواطنه الشباب السعودي بهدفين مقابل هدف، في إياب دور نصف النهائي للبطولة.



هدف الشباب الأول جاء عن طريق اللاعب مارتينيز في الثانية 40 من تسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء .

ونجح الاتحاد بعدها فى تسجيل هدفًا عن طريق هارون كامارا في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع لكن تم إلغائه بداعي التسلل.

وكان أحمد حجازي قريبًا من إدراك هدف التعادل للاتحاد في الدقيقة 44، لكن كرته الرأسية جاورت مرمى الشباب، لينتهي الشوط الأول بتقدم الشباب بهدف نظيف.

وفي الشوط الثاني، أحرز رومارينيهو  هدف التعادل للاتحاد في الدقيقة 74، مستغلًا خطأً مشترك بين حارس مرمى الشباب وزميله في خط الدفاع.

وفي الدقيقة 92، أحرز بيريجوفيتش هدف الانتصار للاتحاد، ليضمن الفريق التواجد في نهائي البطولة.

وأعلن البرازيلي فابيو كاريلو، المدير الفني لفريق اتحاد جدة السعودي، عن تشكيلة فريقه لمواجهة نظيره الشباب، في إياب دور نصف النهائي لبطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال" البطولة العربية".

وجاء تشكيل اتحاد جدة كالآتي:

في حراسة المرمى: مارسيلو جروهي

خط الدفاع: مهند الشنقيطي – زياد الصحفي – أحمد حجازي – سعود عبدالحميد.

خط الوسط: عبدالإله المالكي – كريم الأحمدي-  فهد المولد – رومارينيو – عبدالرحمن العبود.

خط الهجوم: هارون كمارا.

يذكر أن مباراة الذهاب التي أقيمت على أرض فريق الشباب انتهت بالتعادل الإيجابي 2-2.

وينتظر نادي اتحاد جدة في المباراة النهائية، الفائز من مباراة فريقي الإسماعيلي والرجاء.

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