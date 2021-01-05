دعواتكم.. ميرنا نور الدين تعلن إصابة والدتها بفيروس كورونا

طالبت الفنانة الشابة ميرنا نور الدين، متابعيها بالدعاء لوالدتها، بعد إصابتها بفيروس كورونا، وذلك عبر خاصية الاستوري على حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".





وكتبت ميرنا قائلة: "دعواتكم لأمي حبيبتي بالشفاء العاجل...إيجابي كورونا".





يذكر أن آخر عمل شاركت فيه ميرنا نور الدين، الجزء الرابع من مسلسل "حكايات بنات" مع عدد من النجوم والنجمات، ومن بينهم أسماء جلال، هند عبد الحليم، هاجر أحمد، رمزي لينر، أحمد كرارة، حازم إيهاب وغيرهم، والمسلسل من تأليف نهال سماحة وأحمد شوقي، وإخراج مصطفى أبوسيف.





كما شاركت ميرنا نور الدين، في مسلسل "نصيبي وقسمتك" الذى قدمت فيه شخصية شريهان، في حكاية "حبيبتي من تخون" مع طارق صبري، ضمن سلسلة حكايات المسلسل.



