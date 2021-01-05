ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

فتاة فائقة الجمال.. هل يعيش عمرو دياب قصة حب جديدة ..صور

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 03:21 م
عمرو دياب مع فتاة
عمرو دياب مع فتاة جديدة
Advertisements
محمد نحلة
نشر الشاعر خالد تاج الدين صورة للهضبة عمرو دياب بصحبة إحدى الفتيات، معلقا عبر صفحته الشخصية على فيسبوك قائلا: "حلوة البدايات" في إشارة لبدء عمرو دياب قصة حب جديدة.

حقيقة ارتباط عمرو دياب بفتاة جديدة

الصورة نفسها تم تداولها بشكل كبير من رواد السوشيال ميديا حيث عبر متداولوها عن إعجابهم بجمال الفتاة الجديدة، التي ظهرت بصحبة الهضبة عمرو دياب في عدة صور أثارت الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.



مصدر مقرب من الهضبة عمرو دياب نفى علمه بوجود قصة حب جديدة في حياة عمرو دياب بعد انفصاله عن زوجته السابقة دينا الشربيني بسبب رغبتها في الحمل وإعلان الزواج الرسمي.

اقرأ أيضا:- بعد انفصاله عن دينا الشربيني.. كيف تحسنت علاقة عمرو دياب بأبنائه

علاقة عمرو دياب بأبنائه 

يذكر أن علاقة عمرو دياب بأبنائه الأربعة "نورا، عبد الله ، كنزي وجنا" بدأت تتحسن بعد انفصاله عن زوجته الفنانة دينا الشربيني بعد نشوب خلافات بينهما وصلت إلى طريق مسدود. 

وكانت بداية تلك الخطوة ، قضاء الهضبة رأس السنة مع أبنائه "عبد الله وكنزي وجنا" في دبي، ثم قيامه بمتابعة حساباتهم عبر "إنستجرام"، رغم أنه كان يكتفي بمتابعة حساب شركته "ناي" للإنتاج الموسيقي وحساب "دياب إف إم". 

وأكد مصدر مقرب من عمرو دياب، انتهاء علاقته نهائيا بزوجته السابقة الفنانة دينا الشربيني بعد سنوات من العشق والحب.


وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن العلاقة بين الثنائي وصلت لطريق مسدود، وأن الخلافات بينهما يصعب حلها، لاختلاف تام في وجهات النظر.


انفصال عمرو دياب ودينا الشربيني 

ورفض المصدر الكشف عن طبيعة هذه الخلافات التي أدت لانفصال الثنائي الذي وصفه رواد "السوشيال ميديا" بأنه "الأكثر رومانسية في الوسط الفني، وسط تأكيد البعض أن رغبتها في الحمل وإعلان الزواج رسميا هما السبب في انتهاء العلاقة.

فتاة فائقة الجمال.. هل يعيش عمرو دياب قصة حب جديدة ..صور
فتاة فائقة الجمال.. هل يعيش عمرو دياب قصة حب جديدة ..صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

غيرة دينا الشربيني.. مصدر مقرب من عمرو دياب يحسم جدل علاقته بـ إيمي سالم

الحمل سبب الخلاف.. سر انفصال عمرو دياب ودينا الشربيني

حمل دينا الشربيني.. حلم الأمومة يطيح بها من جنة عمرو دياب

ومن الحب ما قتل.. عمرو دياب ودينا الشربيني علاقة حب بشكل سينمائي.. السرية والغموض حول تفاصيل العلاقة.. الخلافات والحمل أحدث الشائعات

دينا الشربيني حامل من عمرو دياب.. ومفاجأة جديدة حول علاقة الهضبة بـ زوجته

الحمل والطلاق.. آخر أخبار عمرو دياب ودينا الشربيني

ترشيحاتنا

كورونا طولت معاه.. شوبير يعلن آخر تطورات الحالة الصحية لـ عمرو السولية

حسبي الله ونعم الوكيل.. تعرف على 6 فوائد عظيمة لها وشروط الدعاء بها

للمشاركة في القمة الخليجية.. أمير قطر يتوجه إلى المدينة المنورة

شاهد.. لحظة وصول طائرة أمير قطر إلى السعودية للمشاركة في القمة الخليجية

مصرع شخصين وإصابة 17 في تصادم أتوبيس وشاحنة نقل على الطريق الغربي بأسوان

بعد ولادة توأم.. أم تتلقى صدمة عمرها والسبب حالة ميؤوس منها

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

آخر تحديث لأسعار بيجو 2021 اليوم في مصر "صور"

دراسة تكشف عن 3 علامات في الجهاز الهضمي تشير لـ كورونا

فتاة فائقة الجمال.. هل يعيش عمرو دياب قصة حب جديدة ..صور