فتاة فائقة الجمال.. هل يعيش عمرو دياب قصة حب جديدة ..صور

علاقة عمرو دياب بأبنائه





يذكر أن علاقة عمرو دياب بأبنائه الأربعة "نورا، عبد الله ، كنزي وجنا" بدأت تتحسن بعد انفصاله عن زوجته الفنانة دينا الشربيني بعد نشوب خلافات بينهما وصلت إلى طريق مسدود.





وكانت بداية تلك الخطوة ، قضاء الهضبة رأس السنة مع أبنائه "عبد الله وكنزي وجنا" في دبي، ثم قيامه بمتابعة حساباتهم عبر "إنستجرام"، رغم أنه كان يكتفي بمتابعة حساب شركته "ناي" للإنتاج الموسيقي وحساب "دياب إف إم".





عمرو دياب، انتهاء علاقته نهائيا بزوجته السابقة الفنانة دينا الشربيني بعد سنوات من العشق والحب. وأكد مصدر مقرب من، انتهاء علاقته نهائيا بزوجته السابقة الفنانة دينا الشربيني بعد سنوات من العشق والحب.





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وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن العلاقة بين الثنائي وصلت لطريق مسدود، وأن الخلافات بينهما يصعب حلها، لاختلاف تام في وجهات النظر.









انفصال عمرو دياب ودينا الشربيني



