فتاة فائقة الجمال.. هل يعيش عمرو دياب قصة حب جديدة ..صور

نشر الشاعر خالد تاج الدين صورة للهضبة عمرو دياب بصحبة إحدى الفتيات، معلقا عبر صفحته الشخصية على فيسبوك قائلا: "حلوة البدايات" في إشارة لبدء عمرو دياب قصة حب جديدة.
حقيقة ارتباط عمرو دياب بفتاة جديدة
الصورة نفسها تم تداولها بشكل كبير من رواد السوشيال ميديا حيث عبر متداولوها عن إعجابهم بجمال الفتاة الجديدة، التي ظهرت بصحبة الهضبة عمرو دياب في عدة صور أثارت الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.
حقيقة ارتباط عمرو دياب بفتاة جديدة
الصورة نفسها تم تداولها بشكل كبير من رواد السوشيال ميديا حيث عبر متداولوها عن إعجابهم بجمال الفتاة الجديدة، التي ظهرت بصحبة الهضبة عمرو دياب في عدة صور أثارت الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.
مصدر مقرب من الهضبة عمرو دياب نفى علمه بوجود قصة حب جديدة في حياة عمرو دياب بعد انفصاله عن زوجته السابقة دينا الشربيني بسبب رغبتها في الحمل وإعلان الزواج الرسمي.
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علاقة عمرو دياب بأبنائه