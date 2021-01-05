حملات مكثفة لتعقيم الشوارع والمنشآت الخدمية في البحيرة

شدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة ، على إستمرار عمل الحملات اليومية التى تنفذها المحافظة والوحدات المحلية بالتعاون مع كافة الجهات المعنية لتطهير وتعقيم الشوارع والميادين بخلاف جهود الوقاية والتطهير اليومية المماثلة التى تتم بصفة دورية ومستمرة بمختلف المنشآت والهيئات، ويأتى ذلك في إطار التدابير والإجراءات الإحترازية والوقائية التى تتخذها الدولة للوقاية من الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد والحد من إنتشاره.





كما تم تشكيل حملات مفاجئة بالمراكز والمدن للمرور الدورى على المحلات للتأكد من التزام أصحابها بتطبيق مواعيد الغلق الجديدة وتطبيق القانون على المخالفين .





وتشهد مدن ومراكز وقرى المحافظة على مدار اليوم حملات رش وتعقيم مستمرة للشوارع والميادين وأماكن الإنتظار وواجهات المنازل والمحال بالإضافة إلى إستمرار أعمال تعقيم المساجد بصفة دورية بالتنسيق بين الوحدات المحلية وادارة البيئة والطب البيطرى والادارة العامة للمتوطنة.





يذكر أن شدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على إستمرار وتكثيف حملات التعقيم وكذا المتابعة لكافة الإجراءات الخاصة بتطبيق قرارات مجلس الوزراء والتزام المواطنين بتنفيذ الإجراءات الإحترازية وإرتداء الكمامات، حيث شهدت مجمعات المواقف بنطاق المحافظة حملات مكبرة لمتابعة إلتزام الركاب والسائقين بارتداء الكمامات مع تطبيق القانون وفرض الغرامات الفورية على المخالفين حرصا صحتهم وسلامتهم وسلامة المحيطين، بالإضافة الى تكثيف حملات النظافة التعقيم بالمواقف





وأكد المحافظ استمرار عمل جميع اللجان والجهات المعنية لمتابعة الالتزام بكافة التعليمات المقررة وتطبيق كافة الإجراءات وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين .





مناشدًا جموع المواطنين من ابناء المحافظة بالالتزام بكافة الإجراءات الوقائية والمساهمة مع كافة الجهود التى تقوم بها الدولة لمجابهة ومواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا.





أكد ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم أن اللجان المشكله قامت بالمرور على مقار الدروس الخصوصية بنطاق مراكز ( دمنهور - شبراخيت - كوم حماده - النوبارية - الرحمانية - حوش عيسى - كفر الدوار - التحرير - ايتاى البارود - ابو المطامير - الدلنجات - مركز وبندر كفر الدوار )، ويأتى ذلك في إطار خطة الدولة الشاملة لمواجهة الآثار المحتملة للموجة الثانية من فيروس کورونا المستجد والحفاظ علي صحة وسلامة أبنائنا من الطلاب.





تنفيذا لقرار اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة رقم 354 لسنه 2020 م للمرور على كافة المراكز التعليمية ومقار الدروس الخصوصية بنطاق المحافظة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.





وأسفرت الحملات المرورية عن الآتي :-





- متابعه أماكن الدروس الخصوصيه بقرى منشاة الأوقاف والبيضا وابو خليفه التابعين لمجلس قرية افلاقه بمركز دمنهور





- المرور على أماكن تجمع الدروس الخصوصية بمجلس قرية محلة بشر وتبين عدم وجود مقار دروس خصوصية مفتوحة وجميعها مغلقة بمركز شبراخيت





- المرور على مقار الدروس الخصوصية بقرى شابور وسلامون وكفر سلامون وقرية كفر مجاهد تبين وجود 6 مقار دروس خصوصية تم غلقهم واخذ التعهدات عليهم





- بمتابعة مقرات الدروس الخصوصية الخاصة بقرية ابو خراش تبين وجود مقر واحد لمعلم رياضيات وتم الغلق والتشميع بمركز الرحمانية، كما تم متابعة مقرات الدروس الخصوصية الخاصة بقرية المجد تبين ان جميع مقرات الدروس الخصوصية مغلقة.





- المرور على مقار الدروس الخصوصية بمدينة النوبارية بقرية ابو بكر وتبين عدم وجود مقار دروس خصوصية مفتوحة النوبارية.





- المرور على مقار الدروس الخصوصية بمدينة حوش عيسي وقرية كفر الواق تبين عدم وجود مقار دروس خصوصية مفتوحة وجميعها مغلقة





- المرور على مراكز الدروس الخصوصية بمنطقة الفيروز بمركز بدر وتبين عدم وجود مقار دروس خصوصية مفتوحة بإدارة التحرير





- المرور على مقار الدروس الخصوصية وتبين عدم وجود مقار دروس خصوصية مفتوحة بمركز أبو المطامير.





-المرور على مقار الدروس الخصوصية بقرية كفر الشيخ وقرية الخوالد وتبين عدم وجود مقار دروس خصوصية مفتوحة مركز إيتاي البارود





- مرور اللجنة اليوم علي مقرات الدروس الخصوصية بنطاق البيضا وتم غلق وتشميع كل 5 سناتر للدروس بإدارة بندر كفر الدوار





تم المرور علي المجموعات الخصوصية وسنتر الدروس الخصوصية وعددها 4 بنطاق قرية زهره تم غلقها بمركز كفر الدوار.





- المرور على عدد من مقرات ومراكز الدروس الخصوصية بنطاق بندر الدلنجات ووجد مقرين لمدرسين خارج التربية والتعليم وتم اتخاذ الاجراءات القانونية والغلق والتشميع لهم بمركز الدلنجات.









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