وفاة مدير إدارة النظافة بالقليوبية متأثرا بـ كورونا

نعى الديوان العام لمحافظة القليوبية مدير إدارة النظافة بالمحافظة أشرف عبد السلام قربة الذي توفى اليوم الثلاثاء متأثرا بإصابته بفيروس كورونا اثناء خضوعه للعلاج بمستشفى قها المركزي المخصص لعزل حالات الإصابة بالفيروس المستجد.









وجرت إجراءات ومراسم دفن مدير إدارة النظافة الراحل في مقابر أسرته بقرية الرملة التابعة لمركز بنها وجاء في بيان نشرته الصفحة الرسمية لمحافظة القليوبية على موقع "فيس بوك" للتواصل الاجتماعي: "توفى إلى رحمة الله اليوم الثلاثاء الزميل أشرف عبد السلام علي قربة مدير عام إدارة النظافة بمحافظة القليوبية وتشييع الجنازة من مقابر العائلة بالرملة".





من جانبها أعلنت الدكتورة أمنية محمود مدير مستشفى بنها التعليمى خروج 10 حالات بعد تعافيها من الإصابة بفيروس كورونا واستقرار حالتهم خاصة بعد ورود سلبية المسحة التى تم سحبها منهم مع استمرار فترة العزل المنزلى حتى التأكد من تمام الشفاء للحالات.





وأكدت مدير المستشفى أنه تم استقبال 3 حالات جديدة اليوم من المصابين بفيروس كورونا ليصبح إجمالى عدد الحالات المحجوزة بالقسم الداخلى 56 حالة من بينهم 16 حالة بالرعاية المركزة موضحة أنه تم تسجيل حالتى وفاة لتملك الفيروس منهم وعدم جدوى العلاج المقدم لهم مشيرة إلى أن شبكة الأكسيجين بالمستشفى تعمل بكامل طاقتها.





من جانبه أصدر اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية كتابا دوريا بشأن تطبيق الألية الخاصة بتخفيض أعداد الموظفين فى أماكن العمل بالجهاز الإدارى بالدولة بنسبة 50% والتناوب بين الموظفين.





وتضمن الكتاب الدورى تخفيض أعداد الموظفين فى أماكن العمل بالجهاز الإدارى بنطاق المحافظة بنسبة 50% والتناوب بين الموظفين بشكل واضح، وذلك مع استثناء الفئات التى تتولى إدارة مرافق حيوية بالمحافظة وذلك وفقا لقرار المحافظ رقم 1104 لسنة 2020 فى هذا الشأن.





وشمل الكتاب الدورى الإلتزام بتنفيذ المادة الثانية من قرار المحافظ رقم 485 لسنة 202 باستثناء أصحاب الأمراض المزمنة التى تؤثر مباشرة على المناعة فقط (أمراض القلب - الصدر- الأورام السرطانية- الكبد- السيدات الحوامل) لحمايتهم من فيروس كورونا المستجد على أن يقدم الموظف ما يثبت حالته الصحية بتقارير طبية معتمدة من الجهات المختصة.





ودعا محافظ القليوبية المواطنين لتنفيذ التعليمات الصادرة من مجلس الوزراء بالحفاظ على التباعد ومنع التجمعات وارتداء الكمامات الطبية حفاظًا على صحتهم وسلامتهم، مؤكدًا أنه فى حالة الامتناع عن سداد قيمة الغرامة سيتم تحويل المخالف للنيابة المختصة لاتخاذ ما يلزم بشأنه.