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رياضة

«افتخروا بناديكم».. هيثم فاروق يوجه رسالة مؤثرة لجماهير الزمالك في ذكرى تأسيسه |خاص

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 06:29 م
هيثم فاروق
هيثم فاروق
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القسم الرياضي
وجه هيثم فاروق، نجم نادي الزمالك السابق، كلمة عبر موقع "صدى البلد"، إلى جماهير القلعة البيضاء اليوم، الثلاثاء، بمناسبة ذكرى تأسيس النادي. 

ويوافق اليوم 5 يناير مرور 110 سنوات على تأسيس نادي الزمالك، أحد أكبر القلاع الرياضية على مستوى مصر وإفريقيا والعالم العربي.

وتواصل موقع "صدى البلد" مع هيثم فاروق، خلال الاحتفال بذكرى تأسيس نادي الزمالك، ووجه مدافع الأبيض كلمة للجماهير، حيث قال: «نادي الزمالك غالٍ علينا كلنا، نحن نعشق الانتماء لنادي الزمالك، مش أتصور حياتي من غير نادي الزمالك ومتابعة مبارياته وأخباره». 

وأضاف «أقول لجماهير الزمالك، افتخروا بناديكم، لأنكم جماهير مختلفة عن كل الجماهير المتواجدة في العالم، نادي الزمالك حالة خاصة، ومثلما أقول دائما (ابحث عن عشق نادي الزمالك ستجده في قلب كل زملكاوي)، افتخروا وتباهوا بناديكم».

وأكد «إن شاء الله ما لم نحققه في 2020 نحققه في العام العالي، وتكون 2021 سنة خير على جماهير الزمالك، ويستطيع خلالها تحقيق بطولات محلية وإفريقية».

وأتم مدافع القلعة البيضاء «سعيد بنادي الزمالك، وسعيد بجماهيره وإن شاء الله دائما إلى الأمام»

ومثل هيثم فاروق نادي الزمالك في مطلع الألفية الحالية، وحقق معه بطولة كأس الكؤوس الإفريقية، وبطولة الدوري في موسم 2000 – 2001 وكذلك بطولة السوبر المحلي

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