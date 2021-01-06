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أخبار البلد

الصحة: استئناف تسجيل الدخول لموقع تلقي لقاح كورونا قريبا

الأربعاء 06/يناير/2021 - 12:51 م
صدى البلد
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محمد غالي
أعلنت وزارة الصحة والسكان، أنه سيتم استئناف  عملية التسجيل فى منظومة الحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد، قريبًا.
جاء ذلك بعد توقف التسجيل وظهور رسالة عند التسجيل بالموقع الخاص بتلقي لقاح كورونا بعنوان :"التسجيل قريبا".

ولم تصدر وزارة الصحة اي إشعارات عن سبب تعليق الدخول إلى الموقع، والوقت المستغرق فيه.

وقال المهندس أيسم صلاح، مستشار وزيرة الصحة للمعلومات، إن موقع تسجيل لقاح كورونا ليس موقعا فقط بل منظومة متكاملة.


وأكد صلاح، في تصريحات لـ"صدى البلد" ان تسجيل المواطنين أو عضو الفريق الطبي العامل بالرعاية المعرض للاصابة بفيروس كورونا، يكون على الموقع من خلال 3 طرق، كالتالي:


1 - الدخول على الموقع والتسجيل مباشرة.


2 - مكالمة فريق الكول سنتر على 15335 وهم من يقومون بالتسجيل.


3 - الذهاب للأماكن المخصصة للتسجيل وهم من يقومون بالتسجيل.


وأفاد مستشار وزيرة الصحة للمعلومات، انه بعد التسجيل سيقوم السيستم بالتأكيد بمراجعة البيانات بنجاح، وحين الموافقة على الطلب سيتم إرسال رسائل نصية تحمل ميعاد ومكان تلقي اللقاح.


وأضاف صلاح، انه بعد الذهاب للمكان المتفق عليه، يقابل مدخل بيانات للتأكد منها، ويراجع الاوراق المطلوبة لما يثبت بإصابته بفيروس كورونا، أو أنه عضو بأحد العاملين بفرق الرعاية الصحية لفيروس كورونا للتأكد من أحقيتهم للقاح بالفئات الاولي.


وأشار الي انه، يتم رفع الوثائق على السيستم، ثم يتم إعطاؤه الموافقة المستنيرة، ويتجه إلى غرفة المشورة التي بداخلها طبيب يشرح له كل شيء بخصوص اللقاح، ويقوم بامضاء إقرار بأخذ لقاح كورونا، ويتم رفعه على السيسيم، ويتم الاشارة الى أن المصاب اخذ اول جرعة، ويتم اعطاؤه كارت يوضح ميعاد الجرعة الثانية والميعاد والمكان المخصص لها.


وأوضح صلاح، ان الكارت يتضمن بيانات لو حدثت أعراض، والاماكن التي تتوجه لها، لتلقي بالعيادة التي تتابع تلقي اللقاح.


وأضاف، انه يتم تسجيل كل اللقاحات بأعدادها التي استلمناها، ومن خلالها يتم معرفة موقف اللقاحات من شاشات مرتبطة بالسيستم، ويتم توزيعها علي مراكز توزيع اللقاحات.


وأكد مستشار وزيرة الصحة للمعلومات، انه مع كل صرفية لمصاب يطعم، ينقص الرصيد، ويوجد بالديوان العام لوزارة الصحة شاشة بيانات توضح كل الاماكن و ارصدة الجرعات بكل مكان يوفر اللقاح، وذلك لاغراض الحوكمة والادارة الرشيدة للموقف منعا لإهدار او إساءة استخدام اللقاحات، وبذلك تكون منظومة كاملة لإدارة اللقاح بشكل كامل.


وذلك بالإضافة الي تسجيل بيانات الملف الطبي الى المريض في عيادات متابعة الحالات، لو ظهر اي اعراض او ما شابه، لتكون صورة كاملة وبيانات حقيقية نستطيع من خلالها عمل ابحاث اكثر على اللقاح.


وأفاد، انه يتم توزيع اللقاح طبقا لأولوية الحالة داخل الفئات الاولي، وتتغير على حسب العوامل المتاحة التي تتحكم بالموافقة، وبناء عليها يتم تحديد توقيت صرف اللقاح.
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