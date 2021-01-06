بسعر باهظ.. Dell تكشف عن إصدارات جديدة من حاسبات Latitude بشكل صدفي

أعلنت شركة ديل Dell، عن عدد كبير من المنتجات الجديدة قبل انطلاق فعاليات معرض الإلكترونيات الاستهلاكية العالمي CES 2021، حيث قامت الشركة الأمريكية عن بتحديث سلسلة أجهزة الحاسب المحمول Latitude، من بينها Latitude 9000، وLatitude 7000، إلى جانب Latitude 5000.





وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، حصل حاسب Latitude 9000 من Dell، على أحدث معالجات الجيل الحادي عشر من معالجات شركة إنتل Intel، إلى جانب ميزة جديدة أكثر شهرة في مجال الحاسبات المحمولة وهي كاميرا الويب webcam، والتي تأتي بدعم للخصوصية.





وتتميز أجهزة الكمبيوتر المحمولة Latitude 9420 و 9520 بما يسمى بكاميرا SafeShutter، وهو مصراع تلقائي يدعم غلق الكاميرا في حالة عدم الاستخدام، حيث يتم فتح المصراع والكاميرا أثناء الاتصال بالإنترنت فقط لإجراء مكالمة جماعية أو مكالمة فردية فردية.





ولم تكشف شركة ديل Dell، عن المواصفات الكاملة للإصدارات الجديدة من أجهزة Latitude، إلا أنها ذكرت أن سلسلة Latitude 9000 المحدثة ستأتي في شكل صدفي قياسي بتصميم متحول 2 في 1، مع تحسينات على الميزات الحيوية التي تستهدف دعم المستخدم للعمل أو الدراسة من المنزل.





وتحصل أجهزة Latitude 9000، على تحسينات من بينها جودة أفضل في للكاميرا، مع تحسينات في المكبرات الصوتية، بينما سيتوفر جهاز Latitude 9420 بسعر يبدأ من 1949 دولارا أمريكيا (أي ما يعادل 30,589 جنيها مصريا).





وبينما ستكشف عملاقة التكنولوجيا الأمريكية عن سعر طراز Latitude 9520، في ربيع هذا العام عند إطلاقه للأسواق بشكل رسمي، وسيتوفر حاسب Latitude 7520، بشاشة بقياس 15 بوصة، وبدقة عرض 4K UHD، مع كاميرا ويب Full HD اختيارية عالية الدقة، وسيتم إطلاقه في 12 يناير الجاري، مقابل سعر 1649 دولارا أمريكيًا (أي ما يعادل 25880 جنيها مصريا).





وقد تم تصميم أجهزة Latitude 5420 وPrecision 3560 بتصميم صديق للبيئة، حيث تشتمل الأجهزة على البلاستيك الحيوي في الأغطية بنسبة 21%، سيتم توفير كلا الجهازين اعتبارًا من 12 يناير الجاري، حيث يأتي جهاز Latitude 5420 بسعر 1049 دولار (أي ما يعادل 16463 جنيها مصريا)، بينما سيتوفر حاسب مقابل سعر Precision 3560 بسعر 1189 دولار (أي ما يعادل 18661 جنيها مصريا).