نشرة المرأة والصحة.. أشخاص ممنوعون من لقاح كورونا.. أطعمة تساعد في خفض الكولسترول

نشر موقع «صدى البلد» عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة، نستعرض أبرزها:

هناك العديد من فوائد شوربة الكرنب، والمعروف عنها أنها تساهم في اكتساب الرشاقة وحرق الدهون، ومن أبرز فوائد شوربة الكرنب انها تساعد على إنقاص الوزن وحرق الدهون ومنحك الشبع لفترة أطول لغناها بكم كبير من الألياف.

طرق بسيطة لتخزين البشاميل، لتوفير للوقت والمجهود، وتعتبر صينية البشاميل أيا كان نوعها مكرونة أو كوسة، من الوجبات المصرية الأصلية، وعلى الرغم من طعمها المميز إلا إنها تحتاج لوقت طويل في التحضير والتجهيز لهذا من الأفضل تحضير كمية كبيرة للتقديم والتخزين توفيرا للوقت والمجهود فيما بعد.





تصدرت الفنانة فيفي عبده مؤشر البحث جوجل خلال الساعات الماضية، وهي من النجمات اللاتي تحرص دائما على مشاركة متابعيها وجمهورها بأبرز الإطلالات التي تظهر بها في مختلف المناسبات.





تناول الأطعمة الغنية بالبروتينات له فوائد عديدة ، بما في ذلك بناء العضلات وفقدان الوزن والشعور بالامتلاء بعد تناول الطعام.









بدأت إجراءات التطعيم فيروس كورونا لأغلب الأشخاص في جميع أنحاء العالم، ولكن حذر الباحثون من حصول بعض الأشخاص على اللقاح، وذلك لمنع الآثار الجانبية التي يمكن أن تسببها بعض الحالات، على أن يكون لقاح فيروس كورونا مخصصا لبعض الأشخاص دون غيرهم.





يؤدي تغيير الأطعمة التي تتناولها إلى خفض نسبة الكوليسترول لديك وتحسين أسطول الدهون العائم في مجرى الدم. إن إضافة الأطعمة التي تخفض البروتين الدهني منخفض الكثافة ، الجزيء الضار الذي يحمل الكوليسترول الذي يساهم في انسداد الشرايين ، هو أفضل طريقة لتحقيق نظام غذائي منخفض الكوليسترو



يساهم تناول الكثير من الأطعمة الصحية و الطبيعية في تنظيف الشرايين من الترسبات ومنع انسدادها والذي يؤدي إلي الإصابة بمشاكل القلب و تصل في بعض الأحيان إلى الوفاة.



