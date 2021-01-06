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شاهد.. لحظة اقتحام أنصار ترامب للحواجز الأمنية ودخول ساحة الكونجرس

الأربعاء 06/يناير/2021 - 09:40 م
صدى البلد
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إسراء صبري
بثت قناة الغد مشاهد لاقتحام أنصار ترامب للحواجز الأمنية ودخول ساحة الكونجرس.

وبدأت الأربعاء جلسة للكونجرس الأميركي للمصادقة على نتائج الانتخابات الرئاسية، التي فاز فيها الديمقراطي جو بايدن، لكن اعتراض النواب الجمهوريين على نتائج ولاية أريزونا، أسفر عن تعليق الجلسة.

ووفق التقليد، افتتح نائب الرئيس الأميركي مايك بنس الجلسة التي تضم الكونجرس بغرفتيه للمصادقة على نتائج تصويت المجمع الانتخابي أو من يعرفون بكبار الناخبين الذين اختاروا بغالبيتهم بايدن. ويترأس بنس بطريقة "شكلية" عملية المصادقة على النتائج.

وقام أعضاء جمهوريون بالاعتراض على نتائج ولاية أريزونا في الانتخابات الرئاسية، ما دفع الكونغرس إلى تعليق الجلسة، فيما سيعقد مجلسا النواب والشيوخ جلستين منفصلتين.

وكان ترامب قد دعا نائبه بنس إلى إعادة الأصوات إلى الولايات.

وأضاف في تغريدة على تويتر "افعلها يا مايك، هذا هو وقت الشجاعة القصوى".

وقال بنس في بداية الجلسة إنه "لا يملك السلطة" لرفض الأصوات الانتخابية التي ستجعل بايدن رئيسا.

يذكر أن هذه هي الخطوة الأخيرة قبل تنصيب الرئيس المنتخب في 20 يناير الجاري.
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