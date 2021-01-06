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محافظات

عقب واقعة التلاعب لأسطوانات الأكسجين.. إقالة مدير مستشفى صدر شبين

الأربعاء 06/يناير/2021 - 09:48 م
صدى البلد
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مروة فاضل
قرر الدكتور فيصل جودة وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنوفية، اقاله الدكتور إيهاب حليم مدير مستشفي صدر شبين الكوم من منصبه.

جاء ذلك عقب نشر فيديو ضبط الأهالي لسائق يلقي باسطوانات اكسجين ممتلئة عقب التلاعب في حصة المستشفي.

كما قرر وكيل وزارة الصحة ندب الدكتور أسامة منصور للعمل مديرا للمستشفي لمدة ثلاثة اشهر.

كان أهالي مركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية تمكنوا من ضبط سائق بشركة الغازات القي 10 اسطوانات اكسجين في ارض فضاء قبل تسليمها الي مستشفي حميات ميت خلف بمركز شبين الكوم.

فوجئ الأهالي بتوقف سيارة تحمل اسم خدمه مستشفيات علي جانب الطريق قبل الوصول إلي مجمع مستشفيات حميات ميت خلف وقيام سائقها بالقاء 10 اسطوانات اكسجين ممتلئة في ارض فضاء وسط الظلام.

وتمكن الأهالي من ضبط السائق الذي حاول الهرب وأكد أنه كان يخفف حمولة السيارة.

وقام الأهالي بالتحفظ علي السائق وتسليمه الي قوات الشرطه وتحرير محضر بالواقعة 

وأعترف السائق في تحقيقات الشرطه أنه قام بالقاء الاسطوانات بعد الاستيلاء عليهم لبيعهم في السوق السوداء حيث أن عددهم يتجاوز 300 الف جنيه استغلالا لأزمة كورونا.

وأكد على اشتراك فردى امن بمستشفي صدر شبين الكوم ومسئول مخزن الأوكسجين بالمستشفي معه في الواقعة حيث ساعدوه في التلاعب في الحصة مقابل توزيع الأموال عليهم. 

واكد، أنهم اتفقوا علي توزيع الاموال والتربح بينهم حيث أن عهدته 68 اسطوانه اكسجين قام بتسليم 58 اسطوانه ممتلئه واستولي علي 10 آخرين خرج بهم من المستشفي لالقاءهم في الارض الفضاء.

وبالفحص تبين وجود تلاعب في الحصه المثبته بدفتر مخزن المستشفي وتم تحرير محضر بالواقعة.
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