عميد آداب القاهرة: نتواصل مع الطلاب من خلال المنصات الإلكترونية

قال الدكتور شريف كامل عميد كلية الآداب بجامعة القاهرة ، أن العملية التعليمية مستمرة (أونلاين) من خلال منصة بلاك بورد الخاصة بالكلية ، حيث يتم حاليًا الانتهاء من باقي المقررات والبرامج الدراسية .





اقرأ أيضا :





وأوضح "كامل" في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" أن هناك تفاعل و تواصل دائم بين الطلاب والأساتذة على المنصة ، وطرح باقي المقررات والبرامج بمرونة بأكثر من طريقة .





وأضاف ، أنه سيتم استكمال باقي المقررات والمحتويات العلمية حتى يوم 16 من يناير الجاري ، إضافة إلى وجود وقت كاف لمراجعة المقررات التي يواجه الطلاب صعوبة في دراستها وتلقيها .





اقرأ أيضا :





وأشار إلى أن المنصة الالكترونية توفر كافة أشكال التواصل بين الطالب وأستاذ المادة مدار الساعة والتفاعل بينهم من خلالها ، لمناقشة البرامج الدراسية المطروحة وإجابة أستاذ المادة عليها وتوضيح ما يحتاج الطلاب شرحه .





وكان عميد كلية الآداب بجامعة القاهرة قد أوضح أن هناك بروتوكول تعاون قد تم التوصل إليه بين الكلية والشركة المصرية للاتصالات ، لتوفير باقات إنترنت للطلاب لتقديم أفضل خدمة وبأسعار مخفضة .



