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تعليم

عميد آداب القاهرة: نتواصل مع الطلاب من خلال المنصات الإلكترونية

الخميس 07/يناير/2021 - 08:01 ص
طلاب جامعات
طلاب جامعات
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احمد الشاهد
قال الدكتور شريف كامل عميد كلية الآداب بجامعة القاهرة ، أن العملية التعليمية مستمرة (أونلاين) من خلال منصة بلاك بورد الخاصة بالكلية ، حيث يتم حاليًا الانتهاء من باقي المقررات والبرامج الدراسية .

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وأوضح "كامل" في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" أن هناك تفاعل و تواصل دائم بين الطلاب والأساتذة على المنصة ، وطرح باقي المقررات والبرامج بمرونة بأكثر من طريقة .

وأضاف ، أنه سيتم استكمال باقي المقررات والمحتويات العلمية حتى يوم 16 من يناير الجاري ، إضافة إلى وجود وقت كاف لمراجعة المقررات التي يواجه الطلاب صعوبة في دراستها وتلقيها .

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وأشار إلى أن المنصة الالكترونية توفر كافة أشكال التواصل بين الطالب وأستاذ المادة مدار الساعة والتفاعل بينهم من خلالها ، لمناقشة البرامج الدراسية المطروحة وإجابة أستاذ المادة عليها وتوضيح ما يحتاج الطلاب شرحه .

وكان عميد كلية الآداب بجامعة القاهرة قد أوضح أن هناك بروتوكول تعاون قد تم التوصل إليه بين الكلية والشركة المصرية للاتصالات ، لتوفير باقات إنترنت للطلاب لتقديم أفضل خدمة وبأسعار مخفضة .

و قامت الكلية بتوزيع عدد من أجهزة التابلت للطلاب ذوي الهمم ، وعليها المنصات الاليكترونية والمقررات الدراسية ، وذلك للتسهيل عليهم أثناء إجراء العملية التعليمية .
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