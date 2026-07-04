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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

​لرفع كفاءة الخدمات.. حملات تطوير موسعة ورصف للشوارع الرئيسية في بولاق الدكرور

المهندس طه عبد الصادق رئيس حي بولاق الدكرور
المهندس طه عبد الصادق رئيس حي بولاق الدكرور
أحمد زهران

يواصل حي بولاق الدكرور التابع لمحافظةالجيزة، بقيادة المهندس طه عبد الصادق فرج، تنفيذ خطته الشاملة للتطوير والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين؛ من خلال حملات يومية مكثفة، شملت قطاعات “الرصف، النظافة، رفع الإشغالات”، وذلك ​بناء على توجيهات الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، والدكتورة هند عبد الحليم، نائب محافظ الجيزة.

​وفي سياق أعمال البنية التحتية، تقوم الأجهزة التنفيذية بالحي باستكمال أعمال رصف شارع "ناهيا" الشهير، حيث بدأت الأجهزة التنفيذية في فرش الطبقة السطحية للأسفلت.

وتأتي هذه الخطوة؛ مع اقتراب الانتهاء الكامل من مشروع تطوير الشارع، مما يسهم بشكل كبير في تخفيف التكدس المروري وإعادة المظهر الحضاري للمنطقة.

​وشملت أعمال الطرق متابعة إعادة الشيء لأصله في القطوعات الناتجة عن أعمال مد المرافق، حيث تم فرد طبقات الأسفلت الجديدة لضمان سلامة الطرق وتحسين كفاءتها عقب انتهاء أعمال الحفر.

​وفي إطار استعادة الانضباط بالشارع الجيزاوي؛ شنت أجهزة الحي حملات مكبرة لإزالة التعديات وإشغالات المحلات والباعة الجائلين على الطريق العام، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين؛ لضمان سيولة حركة المشاة والسيارات.

كما كثفت منظومة النظافة جهودها لرفع المخلفات والقمامة، مع التركيز على القضاء التام على بؤر "فرز القمامة" العشوائية وتجمعات "الفريزة" في الجزيرة الوسطى بشارع فيصل والمحاور الرئيسية، وذلك بهدف تحسين البيئة المحيطة بالمواطنين المحيطين بتلك المحاور.

​وعلى صعيد تحسين الرؤية البصرية، تواصلت أعمال التطوير أسفل محور الفريق كمال عامر، والتي تضمنت رفع التراكمات والمخلفات وتركيب بلاط "الإنترلوك".

كما امتدت أعمال رفع الكفاءة والتجميل لتشمل المحيط العام لمستشفى بولاق الدكرور العام؛ لتهيئة بيئة صحية وحضارية تليق بالمترددين على المنشآت الطبية.

وأكد رئيس الحي، أن العمل ما زال جاريًا على مدار الساعة، مع استمرار المتابعة الدورية والميدانية لكافة المشروعات الجارية لضمان سرعة الإنجاز والالتزام بالمعايير الفنية المطلوبة.

محافظ الجيزة محافظة الجيزة حي بولاق الدكرور

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