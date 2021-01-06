فرصتك للحصول على سيارة حديثة.. آراء الجمهور بمعرض تكنولوجيا تحويل وإحلال المركبات

استطلع موقع صدى البلد "الإخباري" آراء المشاركين داخل المعرض الأول لتكنولوجيا تطوير وإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة فى يومه الثالث والأخير، بعدما شهد المعرض إقبالًا كثيفًا من قبل الجمهور.





أشاد محمد أحمد بمبادرة تكنولوجيا تطوير وإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة، وذلك لتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد البيئية المتواجدة بوفرة في مصر،لاسيما أن فعاليات المعرض أقيمت على أكمل وجه، واستكمل اللقاء نحو استفادة العائلة من تلك المبادرة، والتي تمنحهم إمكانية تبديل سياراتهم القديمة بسيارات جديدة تعمل بالطاقة النظيفة.





بينما قال المهندس وائل علي، إن المبادرة تم انتظارها طويلًا، ولكن جاءت في الوقت الصحيح لكي تحل بديلًا قويا للسيارات القديمة، وأضاف أيضا أن المبادرة حازت على إقبال كبير من المواطنين، متابعًا حديثه بأن الدولة أتاحت فرصة جيدة له وللعديد من الأشخاص في الحصول على سيارة موديل 2021 و بإمكانية سداد مناسبة.





وأفاد اسلام شعبان بأن إجراءات تسجيل البيانات على الموقع الالكتروني كانت في منتهى السهولة، و بمجرد إتمام البيانات أرسل له كلمة السر على بريده الالكتروني الخاص لاستكمال الإجراءات المطلوبة.





من جانبه وجه إبراهيم السيد أحد المشاركين فى معرض تكنولوجيا تطوير وإحلال المركبات الشكر للقيادة السياسية على المجهودات الجبارة التى بذلوها للحفاظ على البيئة، علاوة على اهتمامهم الكبير بمحدودى الدخل.





وقال إبراهيم خلال لقائه مع "صدى البلد" إن المبادرة لها أهمية كبرى تكمن فى مساعدة الشباب محدودى الدخل فى الحصول على سيارات جديدة صديقة للبيئة وموفرة بشكل كبير للطاقة، وبالتالي تزيد من دخل الشباب لمواجهة ضغوطات الحياة اليومية.





وأشار الى أن المبادرة تساعد العديد من الشركات فى التعرف على أنواع جديدة من السيارات وإجراء مقارنات بشكل كبير بين العديد من المعارض والعارضين فى تلك المبادرة، وبالتالي فإنها تمنحهم فرصة كبيرة فى الحصول على افضل السيارات المعروضة وبالتالي تزيد من دخولهم فى ظل الأزمة الاقتصادية التى تواجها جميع الشركات وبالتالى تأثر بها الشباب بالتبعية.



