ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

محمد سليمان تعليقا على مشهد «ده هاني»: أنا مبسوط بالترند

الخميس 07/يناير/2021 - 06:31 ص
الفنان محمد سليم
الفنان محمد سليم
Advertisements
إسراء صبري
علق الفنان محمد سليمان، على انتشار مشهد "ده هاني"، الذي تصدر ترند مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، قائلا "أنا فرحت أن الناس بدأت تتفرج على المسلسل تاني.. وفوجئت بانتشار المشهد وسعيد بأنه ترند"، مشيرا إلى أنه "كان هناك اختلاف في وجهات نظر المشاهدين حول المشهد".

وأضاف "سليمان" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "مجرد رأي" المذاع على قناة "ten"، "مشاهدون حبوا المسلسل وفكرته، وآخرون قالوا إن المشهد خارج عن الأخلاق والعادات والتقاليد المصرية"، منوها بأنه يحترم آراء كل المشاهدين.

وأكد أن الدراما تصنع حالات افتراضية تجبر المشاهدين على التفكير ووضع أنفسهم في تلك المواقف في حالة حدوثها، معقبا "أنا لو اتحطيت مكان أكرم كنت هنفعل كـ راجل شرقي.. ولكن المشهد مجرد مشهد افتراضي غير واقعي".

وقال "أنا مبسوط أن التريند باسمي.. مبسوط أن المسلسل رجع تاني وبقي ترند عالمي".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

نجلاء بدر ردا على انتقادات الجمهور: أي أم كانت هتعمل كده

خايفة اتفرج.. جميلة عوض تتحدث عن مسلسل "إلا أنا".. فيديو

نجم ستار أكاديمي يقدم "تريند العاصمة" أسبوعيًا

"ده هاني".. مشهد ساخر لـ إياد نصار وأروى جودة يعيد هذا المساء إلى صدارة التريند.. تفاصيل

دا هاني .. قصة مشهد وضع أروى جودة في ورطة بعد 4 سنوات

بعد إذاعة مشهد "ده هاني".. نسب مشاهدة كبيرة لـ هذا المساء على شاهد

ترشيحاتنا

جنات تحتفل بعيد ميلادها بصحبة زوجها: اليوم زاد عمري سنة

هل تخفي سرا خطيرا عن العالم؟.. ماذا يحدث بين منظمة الصحة العالمية والصين.. بكين ترفض دخول أول فريق تحقيق دولي عن أصل الوباء الذي أرعب البشرية

ننشر القائمة الكاملة للمعينين فى مجلس النواب

ترامب يصب الزيت على النار: تذكروا هذا اليوم إلى الأبد

ليه العروض دلوقت؟!.. فاروق جعفر: كيان الزمالك أهم من مصطفى محمد أو غيره

في عيد ميلاده.. 6 معلومات لا تعرفها عن إيهاب توفيق

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أم شابة تخسر معركتها ضد كورونا بعد ولادة طفلها الأول بـ 4 أيام

مراهقة 14 عامًا تهرب من منزل عائلتها وتترك رسالة مضللة لوالدتها.. تفاصيل

تعرف على سعر فستان نانسي عجرم في حفلها بالقاهرة