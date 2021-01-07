محمد سليمان تعليقا على مشهد «ده هاني»: أنا مبسوط بالترند

علق الفنان محمد سليمان، على انتشار مشهد "ده هاني"، الذي تصدر ترند مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، قائلا "أنا فرحت أن الناس بدأت تتفرج على المسلسل تاني.. وفوجئت بانتشار المشهد وسعيد بأنه ترند "، مشيرا إلى أنه "كان هناك اختلاف في وجهات نظر المشاهدين حول المشهد".





وأضاف "سليمان" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "مجرد رأي" المذاع على قناة "ten"، "مشاهدون حبوا المسلسل وفكرته، وآخرون قالوا إن المشهد خارج عن الأخلاق والعادات والتقاليد المصرية"، منوها بأنه يحترم آراء كل المشاهدين.





وأكد أن الدراما تصنع حالات افتراضية تجبر المشاهدين على التفكير ووضع أنفسهم في تلك المواقف في حالة حدوثها، معقبا "أنا لو اتحطيت مكان أكرم كنت هنفعل كـ راجل شرقي.. ولكن المشهد مجرد مشهد افتراضي غير واقعي".





وقال "أنا مبسوط أن التريند باسمي.. مبسوط أن المسلسل رجع تاني وبقي ترند عالمي".