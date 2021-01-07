واشنطن تحت وطأة حظر التجول بعد أعمال شغب غير مسبوقة

دخلت العاصمة الأمريكية واشنطن في حظر تجول لمدة 12 ساعة، وذلك بعد أعمال شغب غير مسبوقة، تم خلالها اقتحام مبنى الكونجرس، الذي يعد أهم هيئة تشريعية في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأفادت شبكة "سي.إن.إن" الأمريكية، اليوم الخميس، بأن النواب الأمريكيين اختبئوا داخل قاعدة عسكرية في العاصمة واشنطن، عقب اقتحام مبنى الكونجرس اليوم قبيل التصويت على فوز الديمقراطي، جو بايدن، بالانتخابات.

ودعا عدد من نواب الحزب الديمقراطي، مايك بنس، إلى ترأس الكونجرس بصفته نائب الرئيس الأمريكي، واستخدام حقه الدستوري لعزل الرئيس المنتهية ولايته، دونالد ترامب.





وقام النائبان الديمقراطيان، تيد ليو، وديفيد سيلين، بصياغة خطاب إلى بنس، يدعوان فيه إلى استخدام التعديل الخامس والعشرين، ضد الرئيس دونالد ترامب، بسبب أعمال الشغب، التي اندلعت في مبنى الكابيتول.





من جانبه، دعا ترامب أنصاره إلى العودة إلى منازلهم والتوقف عن إثارة الشغب، لكنه أصر في الوقت ذاته على أنه تم تزوير الانتخابات لصالح منافسه الديمقراطي، جو بايدن.



