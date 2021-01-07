السلطة خرجت عن سيطرته.. الجيش الأمريكي نزل إلى الشارع رغم رفض ترامب

ذكرت شبكة "سي.إن.إن" الأمريكية، اليوم الخميس، أن الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، تحفظ على نشر قوات الحرس الوطني في مبنى الكابيتول، للسيطرة على أعمال العنف هناك من قبل أنصاره، وذلك رغم حرصه على نشر قوات الحرس الوطني في أكثر من مشهد مماثل خلال الاحتجاجات التي اندلعت في أمريكا الفترة الماضية.





وقالت الشبكة نقلًا عن مصدر وصفته بـ "المطلع" إن نائب الرئيس، مايك بنس، أجرى اتصالًا هاتفيًا مع رئيس هيئة الأركان المشتركة، الجنرال مارك ميلي، وطلب منه الإسراع بنشر الحرس الوطني في محيط مبنى الكابيتول، لوقف مثيري الشغب الذين اقتحموا المبنى.





وأشار المصدر إلى أن الجيش نزل إلى الشارع رغم أن بنس، لا يملك السلطة لنشر الحرس الوطني، حيث طلب عدد من مساعدي ترامب، إصدار أمر بنشر الحرس الوطني، لكن ترامب لم يكن يريد فعل ذلك".





وفي وقت سابق، اقتحمت حشود من أنصار الرئيس دونالد ترامب الحواجز التي وضعتها الشرطة حول مبنى الكونجرس. وصعد أنصار الرئيس الأمريكي إلى الباحة الرئيسية للمبنى، ورفعوا أعلاما مناصرة لترامب.

ورددوا هتافات رافضة لنتائج انتخابات الرئاسة الأمريكية التي أسفرت عن فوز منافسه الديمقراطي، جو بايدن.

وإثر نجاح بعض أنصار ترامب في دخول المبنى، دعت شرطة الكونجرس، أعضاء مجلس النواب، إلى أن يأخذوا أقنعة الغاز من تحت مقاعدهم وأن يكونوا مستعدين لاستخدامها.