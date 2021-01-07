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إجراء التجارب أونلاين وتسجيل المقررات على المنصات.. تواصل بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس .. كيف تغلبت الجامعات التكنولوجية على باقي المقررات الدراسية

الخميس 07/يناير/2021 - 10:00 ص
صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
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أحمد الشاهد
رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية : تصوير الأجزاء العملية لتحقيق أقصى استفادة للطلاب
جامعة بني سويف التكنولوجية: تم الانتهاء من الأجزاء العملية.. وتفاعل كبير للطلاب على المنصات الإلكترونية


بعد أن اتخذ مجلس الوزراء قراراته بشأن تأجيل امتحانات الفصل الدراسي الأول وإجراؤها بعد الانتهاء من إجازة نصف العام ، اعتمدت الجامعات على التعليم الإلكتروني من خلال المنصات الإلكترونية الخاصة بكل جامعة، وتعمل كل جامعة على استكمال باقي المقررات والبرامج الدراسية المتبقية من هذا الفصل لطلابها.

وفي هذا التقرير ننشر كيفية وطرق إجراء الجامعات التكنولوجية لباقي المقررات الدراسية على منصاتها ، ورأي رؤساء الجامعات حول مدى فاعليتها وتجاوب الطلاب عليها وتفاعلهم مع أعضاء هيئة التدريس .


قال الدكتور علوي الخولي رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية ، أنه تم الانتهاء بشكل كبير من معظم المقررات والبرامج الدراسية الخاصة بالطلاب ، سواء بالنسبة للأجزاء العملية أو النظرية، الخاصة بهذا الفصل .

وأضاف "الخولي" في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" أن باقي الأجزاء العملية يقوم أعضاء هيئة التدريس بتسجيلها ورفعها على المنصات الإلكترونية الخاصة بالجامعة للطلاب ، كما أنه يتم الاحتفاظ بنسخة من هذه المحاضرات على المنصة لرجوع الطالب إليها عند الحاجة.

وأوضح ، أنه يتم تصوير الأجزاء العملية والتجارب داخل المختبرات والمعامل وتجزئتها وشرحها للطالب ، بحيث يتم تحقيق الاستفادة من المحاضرة للطالب، بنفس درجة حضوره في مقر المعمل أو المختبر ، وإجراء الطالب لهذه التجارب منزليًا من خلال مشاهدته للمحاضرات الأونلاين .

وبالنسبة لباقي المقررات النظرية ، فيتم طرحها على المنصة للطالب، بحيث يكون هناك تفاعل وتواصل بينه وبين أعضاء هيئة التدريس بالجامعة ، والقيام بشرح الأجزاء التي يحتاجها الطالب ومراجعة الأجزاء التي تم الانتهاء منها.

وأشار رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية إلى أن هناك تفاعل بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس على هذه المنصات ، دون وجود أي مشكلات تواجه الطلاب أثناء تلقي باقي المقررات ، فالطلاب مؤهلون بشكل كاف للتعامل عليها .

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من جانبه ، قال الدكتور سيد عبد القادر رئيس جامعة بني سويف التكنولوجية ، إن الجامعة يوجد بها كافة الامكانيات التي تسخرها لتتيح للطلاب استخدام المنصات الالكترونية في استكمال باقي المقررات من خلالها ، كما أن استخدام المنصات الالكترونية ليس جديدا على الطلاب و أن أعداد الطلاب ليست كبيرة ، فليس هناك مشكلة أوضغط على الشبكات .

وأوضح أنه لم يتم رصد أي شكاوى من الطلاب بشأن استخدام المنصات الالكترونية ، وأن المقررات الدراسية قد تم الانتهاء من معظمها إضافة إلى الأجزاء العملية ، ولم يتبقى إلا أجزاء نظرية بسيطة ويتم طرحها (أونلاين) من خلال المنصات الالكترونية .

 وأشار رئيس جامعة بني سويف التكنولوجية إلى أن هناك تفاعل بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس على هذه المنصات ، كما أنه يتم تنسيق هذه المحاضرات بين الطلاب دكتور المادة على حسب المواعيد التي تناسب الطلاب وتسجيلها لإتاحتها لهم في أي وقت يحتاجون إليها ، ومراجعة الأجزاء التي تم الانتهاء منها .

ونوه إلى أن الامتحانات ستقام بداية من 20 فبراير وفقا للخطة التي وضعتها الجامعة وبنفس الإجراءات التي تم وضعها ، من حيث الالتزام بكافة الاجراءات الاحترازية ، مع اختلاف مواعيد اختبار كل مادة .

وذلك بعد صدور قرارات مجلس الوزراء التي تم اتخاذها مؤخرًا بشأن تأجيل الامتحانات بعد انتهاء اجازة منتصف العام ، نظرًا للظروف الصحية الراهنة التي نشهدها خاصة مع تزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا ، وذلك للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب .


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