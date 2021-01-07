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حوادث

حيازة كلب بدون تصريح.. حبس شاب روع شخصا في إمبابة

الخميس 07/يناير/2021 - 10:16 ص
صدى البلد
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ندى حمودة - أحمد مهدي

امر المستشار هشام رفعت الشريف رئيس نيابة امبابة بحبس شاب روع اخر وهدده ب "كلب" داخل موقف سيارات بمنطقة امبابة 4 ايام على ذمة التحقيقات.

ووجهت النيابة للمتهم تهمتي البلطجة وحيازة "كلب" بدون تصريح من الجهات المختصة، حيث كشفت التحقيقات ان لامتلاك اي كلب يجب الحصول على تصريح من وزارة الزراعة واخر من الطب البيطري.

واشارت التحقيقات أن البداية كانت بتداول مقطع فيديو بإحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى (فيس بوك) لشخص يقوم بترويع المواطنين بإستخدام (كلب).

اسفرت تحريات الاجهزة الامنية أمكن تحديد هوية الشخص المعنى بالفيديو وتبين أنه عامل - وتبين ورود بلاغ لقسم شرطة إمبابة من طالب - مقيم بدائرة قسم شرطة الوراق مصاب بسحجات بالساعد واليد والقدم ، بأنه حال تواجده بموقف سيارات في امبابة حدثت مشادة كلامية بينه وبين عامل كارته تطورت إلى مشاجرة تدخل على أثرها الشخص المعنى بالفيديو لمناصرة عامل الكارته ممسكًا كلب وتعدى عليه محدثًا إصابته، حيث تم ضبط (عامل الكارتة) وإتخاذ الإجراءات القانونية قبله وبالعرض على النيابة العامة قررت إخلاء سبيله.

وقد أمكن ضبط المعنى بالفيديو وبحوزته (الكلب) المستخدم فى الواقعة وبعرضه على النيابة العامة اصدرت قرارها المتقدم.

 

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