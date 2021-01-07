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أخبار العالم

وجود إصابات بكورونا.. الداخلية اللبنانية: إلزام الموظفين والعاملين بـ إجراء فحوصات الـ PCR"

الخميس 07/يناير/2021 - 02:21 م
فيروس كورونا المستجد
فيروس كورونا المستجد
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أمينة الدسوقي
أعلنت وزير الداخلية والبلديات اللبنانية، وجود إصابات بفيروس كورونا المستجد بين الموظفين والعاملين في المديرية الإدارية المشتركة في وزارة الداخلية والبلديات، على أن يتم العمل بالحد الأدني من الموظفين.

وأوضح المكتب الإعلامى لوزارة الداخلية اللبنانية حسب ما نشرت صحيفة النهار اللبنانية، أنه :"تفاديًا لإقفال القلم، وبالتالي إيقاف العمل مع الإدارات والمؤسسات العائدة للوزارة وكذلك مع باقي الوزارات وإدارات الدولة ومؤسّساتها، لا سيّما خلال فترة الإغلاق الكامل بناءً للتعميم الصادر عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء رقم 3/م ص تاريخ 5/1/2021، سيواصل قلم المديرية الإدارية المشتركة العمل بالحدّ الأدنى من الموظفين".

وشددت الوزارة اللبنانية على عدم مراسلتها من قبل جميع الوزارات والإدارات والمؤسسات والبلديات واتحادات البلديات والمواطنين أو مراجعة قسم المديرية الإدارية المشتركة إلاّ في حالات الضرورة القصوى، وذلك لحين استئناف العمل بشكلٍ طبيعي.

وأكدت الداخلية اللبنانية على أنه سيتم اتخاذ كافة التدابير اللازمة من تعقيم للقسم وتم الطلب من كافة الموظفين والعاملين فيه إجراء فحوصات الـ PCR".
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