بمناسبة العام الجديد.. سيدة تترك 2000 دولار "بقشيش" لموظفي مطعم.. شاهد

في بادرة لطيفة بمناسبة بدء العام الجديد 2021، تركت عميلة سخية إكرامية تُقدر قيمتها بـ2021 دولارًا لموظفي أحد المطاعم بمدينة "ميامي بيتش" في ولاية "فلوريدا" الأمريكية، كما تركت رسالة تهنئة بالعام الجديد لكافة العاملين.





ووفقًا لما أوردته تقارير وسائل إعلام، فإنه أثناء عمل النادلة "كيلي عمار" في المطعم المملوك لعائلتها فوجئت بمبلغ الإكرامية المدون على الفاتورة الخاصة بإحدى الزبائن، وهو ما دفعها إلى إلقاء نظرة على المبلغ أكثر من مرة، فعلى الرغم من أن سعر المشروبات التي تناولتها العميلة لا يتجاوز 72 دولارًا، إلا أنها تركت إكرامية أو بقشيشًا بقيمة 2021 دولارًا على الفاتورة للعاملين الذين تولوا خدمة طاولتها.









وأعربت في رسالة كتبتها على الفاتورة عن مدى حبها لتناول المشروبات والعصائر ومستوى الخدمة التي يقدمها المطعم بصفة عامة.





وبسبب حالة الذهول التي تملكت من الموظفين بسبب مبلغ الإكرامية، فقد عادوا إلى العميلة، التي لم يشر إلى هويتها، للتأكد من أنها تركته عن قصد، وأن الأمر ليس مجرد خطأ اعتقادًا بأنها ربما كانت تقصد أن الإكرامية 20.21 دولار وليس 2021 دولارًا.









وقالت "كيلي عمار" في تصريحات لمحطة تلفزيونية إن السيدة التي تركت مبلغ الإكرامية المفاجئ هي من زبائن المطعم الذين يترددون بانتظام، إذ تتوجه إلى هناك مرة أو مرتين أسبوعيًا، مشيرة إلى أنها ردت على تساؤلات العاملين بشأن مبلغ الإكرامية الذي تقصده مؤكدة أنه 2021 وليس 20 دولارًا و21 سنتًا، وأضافت أنها تسعى من خلال هذه الخطوة إلى التوجه إليهم بالشكر وتهنئتهم بمناسبة العام الجديد



