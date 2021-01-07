نجلاء بدر تشارك متابعيها صورًا جديدة من مسلسل لؤلؤ.. شاهد

نشرت الفنانة نجلاء بدر عددا من الصور الجديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وعلقت نجلاء بدر عليها، قائلة: " شويه تعبيرات كده 😊" وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها عبر السوشيال ميديا.

وتشارك نجلاء بدر في بطولة مسلسل "لؤلؤ" مع عدد من نجوم الفن مي عمر، أحمد زاهر، نيرمين الفقى، محمد الشرنوبى، إدوارد، هيدى كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدى هيكل، تأليف زينب عزيز وإخراج محمد عبد السلام.

وتشارك في مسلسل «نسل الاغراب» لـ أحمد السقا وأمير كرارة -المنتظر عرضه في الموسم الدرامي الرمضاني 2021، تدور أحدثه في إطار درامي اجتماعي عن قصة من قصص المجتمع الصعيدي المصري.

مسلسل «نسل الاغراب» بطولة: أحمد السقا، أمير كرارة، مي عمر، محمد مهران، محمد جمعة، إنجي المقدم، فردوس عبدالحميد، دياب، أحمد فهيم، محمد علاء، أحمد صلاح السعدني، هبة مجدي، إدوارد، أحمد مالك، أحمد داش، عماد زيادة، أسماء أبو اليزيد، إنتاج سينرجي للإنتاج الفني (تامر مرسي)، تأليف وإخراج محمد سامي.

وشاركت فى مسلسل "الفتوة" الذى تدور أحداثه فى زمن غير معاصر، وتعود الأحداث للوراء 100 عام، معتمدة على الطابع الشعبى وتم تناوله بشكل اجتماعي لا يخلو من الجانب الرومانسي والأكشن والكوميدي.