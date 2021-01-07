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أخبار العالم

بيلوسي: هاتفي ينفجر من مطالب الشروع في عزل ترامب

الخميس 07/يناير/2021 - 10:17 م
نانسي بيلوسي وترامب
نانسي بيلوسي وترامب
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شيماء مصطفى
أكدت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، أنها تتلقى اهتمامًا واتصالات من النواب لبدء إجراءات عزل الرئيس دونالد ترامب.

وقالت بيلوسي في كلمة اليوم الخميس: "الأعضاء مهتمون جدًا.. هاتفي ينفجر بكلمات "مساءلة وعزل"، مضيفة: "ليس لدي خطط فورية.. لم ننم منذ حماقة الذين قرروا اقتحام الكونجرس ويكونون عاملا مساعدا على فتنة الرئيس".

ووصفت ترامب بأنه "شخص خطير للغاية ولا ينبغي أن يستمر في منصبه"، مضيفة أن "هذا أمر ملح.. وحالة طارئة من الدرجة الأولى".

وقالت بيلوسي، إن لا مجال لبقاء ترامب، حيث يشكل هذا الأمر خطرًا كبيرًا على البلاد، خلال الأيام المتبقية من ولايته.

وأضافت أنه إذا تم تفعيل التعديل 25 للدستور فسيتوجب دعوة نائب الرئيس وبموافقة أغلبية وزراء الحكومة لتولي مهام منصب الرئيس.

وأشارت إلى أن الديمقراطيين يضغطون من أجل مساءلة الرئيس الأمريكي، لافتة إلى أنها تتوقع ردا سريعا من بنس بشأن قرار عزل ترامب من منصبه.
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