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استشاري تغذية: الأغذية الصحية والطازجة تقوي جهاز المناعة

الجمعة 08/يناير/2021 - 08:41 ص
كورونا
كورونا
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البهي عمرو
قال الدكتور رامي صلاح الدين استشاري التغذية العلاجية، إن السلاح الوحيد لمواجهة كورونا هو جهاز المناعة، موضحًا أن التغذية السليمة تقوى المناعة.

وأضاف صلاح،خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " 8 الصبح" المذاع على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامية هبة ماهر وداليا أشرف، ورحمة خالد، أن معظم الأدوية التى تعطى لـ مواجهة كورونا تعتبر فيتامينات، لذلك ننصح بتناول الأغذية الغنية بفيتامين د .

ولفت إلى أن الشخص غير المصاب بفيروس كورونا عندما يتناول الأغذية الصحية يقوى جهاز المناعة ولا يحتاج للحبوب والأدوية، التى تعطى للمصابين.

وأشار إلى أن أسعار جميع الخضروات والفاكهة فى هذه الفترة مناسبة، فلا يوجد مبرر لعدم شراء الخضروات والفاكهة لتناولها خلال هذه الفترة.

وأوضح أن تناول الخضراوات والفاكهة الطازجة أمر مهم، وتناول الفول والعدس والبيض يعطى الجسم البروتين الكاف.

وكشف أن أى مأكولات أو أى شيء يحتوى على مادة حافظة يكون مضر للجسم، ولذلك ننصح بتناول الوجبات الطازجة.

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