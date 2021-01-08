إصابة 6 اشخاص في مشاجرة بالشوم والعصي بقنا

أصيب 6 أشخاص في مشاجرة بالشوم و العصي، بين عدد من الأفراد بقرية كلاحين قفط، جنوب قنا.

تلقي اللواء محمد أبوالمجد، مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة قفط، يفيد بوقوع مشاجرة بالشوم و العصي بين عدد من الأشخاص بنجع سالم في قرية كلاحين قفط، نتج عنها إصابة 6 أشخاص.

تبين إصابة كل من: عصام عبدالسلام محمود 49 عاما، بجرح قطعي بالرأس، علي أبوالحسن عبدالرجال 60 عامًا، بجرح قطعي بالرأس، تم نقلهم إلي مستشفي قوص المركزي.

و إصابة كل من: حماده أحمد أبوالحسن 35 عاما، باشتباه ما بعد الارتجاج، محمد أبوالحسن عبدالراضى 75 عاما، بجرح باليد، أبوالحسن محمد أبوالحسن 37 عاما، باشتباه كسر بالضلوع، حمدي أحمد أبوالحسن 33 عاما، باشتباه ما بعد الارتجاج، تم نقلهم إلي مستشفي قنا العام.

من جانبه دفع مرفق اسعاف قنا، بـ 5 سيارات اسعاف لنقل المصابين إلى المستشفيات المذكورة.

تحرر محضر بالواقعة و أخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.





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