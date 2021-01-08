قائمة ريال مدريد لمواجهة أوساسونا في الدوري الإسباني

وضمت قائمة ريال مدريد كالآتي:

حراس المرمى: تيبو كورتوا - لونين - ألتوبي.





خط الدفاع: إيدير ميليتاو ، سيرجيو راموس ، رافاييل فاران ، ناتشو فيرنانديز ، مارسيلو ، ألفارو أودريوزولا ، فيرلاند ميندي.





خط الوسط: توني كروس ، لوكا مودريتش ، كاسيميرو ، فيدي فالفيردي ، أوديجارد - فرانشيسكو إيسكو.





خط الهجوم: إيدين هازارد ، كريم بنزيما ، ماركوس أسينسيو ، لوكاس فاسكيز ، لوكا يوفيتش ، فينسيوس جونيور ، ماريانو دياز





وتقام المباراة في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة غدًا السبت.