سعر ومواصفات شيري أريزو 5 الجديدة في مصر.. صور

أعلنت شركة شيرى الصينية لصناعة السيارات، عن وصول طراز أريزو 5 موديل 2021 إلى السوق المحلية المصرية خلال الربع الأخير من العام الماضي 2020، وتعتبر السيارة من فئة السيدان ذات الأربعة أبواب.





وتم طرح شيرى أريزو 5 موديل 2021 بأربع فئات فى السوق المحلية، وهي، الفئة الأولى M/T والفئة الثانية A/T Baseline ، والفئة الثالثة A/T Baselin Leather ، والفئة الرابعة H/L.





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قوة محرك الطراز

ويستمد طراز شيرى أريزو 5 قوته من محرك مكون من أربع أسطوانات، سعة 1500 سي سي، ليولد قوة 114 حصانا، وعزم أقصى للدوران 141 نيوتن / متر، تتصل بناقل حركة سباعى السرعات.





وتعتمد على منظومة الجر الأمامى، التى تتسارع من وضع الثبات حتى 100 كم/ساعة، فى مدة تستغرق 11.5 ثانية ، ويبلغ معدل متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 7 لترات، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.





أما أبعاد طراز شيرى أريزو 5 الخارجية، فتأتى بطول 4572 مم، وعرض 1825 مم، وارتفاع 1482 مم، وسعة شنطة خلفية 340 لترا.





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مواصفات الفئة الأولى M/T

وتاتى أريزو 5 بمجموعة من المواصفات ووسائل الأمن والسلامة ومنها الوسائد الهوائية، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، وتوزيع إلكتروني للفرامل EBD، بالإضافة إلى جنوط رياضية 16 بوصة، ومصابيح ضباب أمامية وخلفية مع إضاءة LED، ومرايات جانبية كهربائية، وحساسات ركن خلفية، ومثبت سرعة.





مواصفات الفئة الثانية والثالثة

تأتى ببعض التجهيزات والكماليات الإضافية عن الفئة الأولى، أهمها ناقل حركة سباعى السرعات أتوماتيك، أما الفئة الثالثة H/L ، فتزيد عن سابقتها بفتحة سقف، وكاميرا خلفية، وشاشة وسائط 7 بوصة، وفرش جلد، وخاصية إنذار عدم ربط حزام الأمان لكرسي السائق.





أسعار شيرى أريزو 5

- مانيوال / بيز لاين / فرش جلد 2020 بسعة محرك 1500 CC وبسعر 167,900 جنيه

- مانيوال / بيز لاين / فرش جلد 2021 بسعة محرك 1500 CC وبسعر 170,500 جنيه

- أوتوماتيك / بيز لاين 2020 بسعة محرك 1500 CC وبسعر 186,000 جنيه

- أوتوماتيك / بيز لاين / فرش جلد 2020 بسعة محرك 1500 CC وبسعر 187,900 جنيه

- AT/ BASELINE موديل 2021 بسعة محرك 1500 CC وبسعر 188,600 جنيه

- AT/BASELINE LEATHER موديل 2021 بسعة محرك 1500 CC وبسعر 190,500 جنيه

- أوتوماتيك / هاي لاين 2020 بسعة محرك 1500 CC وبسعر 200,900 جنيه

- أوتوماتيك / هاى لاين 2021 بسعة محرك 1500 CC وبسعر 203,500 جنيه

- مانيوال / DVVT 2020 بسعة محرك 1500 CC وبسعر 220,000 جنيه

- أوتوماتيك / DVVT-CVT 2020 بسعة محرك 1500 CC وبسعر 230,000 جنيه