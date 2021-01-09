صيادلة شمال سيناء تتبرع بجهازين أكسجين لمرضى كورونا

حيث تم توزيعها على الأحياء فى مدينة العريش وفى انتظار وصول دفعة أخرى من أجهزة توليد الأكسجين، من متبرعين لتوزيعها على باقى المناطق فى العريش والشيخ زويد وبئر العبد ومركزي الحسنة ونخل بمنطقة وسط سيناء،

فقد تم نقل الأجهزة الى نقابة تمريض شمال سيناء، بناء على الاتفاق الذى تم بين النشطاء من أصحاب المبادرة وطاقم من التمريض "المتطوع" بناء على الرؤيا التى تمت بعد الآجتماع مع نقيب التمريض ووكيله،

وتم الاتفاق أن توضع الأجهزة الأربعة التى وصلت فى الأحياء التالية، وسوف يقوم بتشغيلها فى المنطقة المشار لها الممرض المكلف ورقم هاتفه، وذلك بناء على روشتة الطبيب المختص.



ومن جانبه قال حمدان سالم بأنه تم تقسيم احياء العريش الي اربعة مناطق رئيسية.. حيث تم تغطية مناطق "أحياء كرم أبو نجيلة –قرية عاطف السادات – ضاحية السلام"، وكذلك مناطق حي المساعيد – العشرينى – حى الزهور – أبنى بيتك، إلى جانب مناطق حى الريسة - أبو صقل- المناطق المجاورة، ومناطق "قرية السكاسكة" شرق العريش، وتم تكليف اثنين من الممرضين للإشراف على الأجهزة بكل منطقة.



وناشد نشطاء فيس بوك من أبناء المحافظة، رجال الأعمال وأصحاب رؤوس الأموال من أبناء المحافظة بسرعة التبرع لشراء أجهزة توليد الأكسجين نظرا لوجود العديد من حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، خاصة للحالات الأكثر احتياجا والمتواجدين فى عزل منزلي بمختلف أحياء العاصمة العريش وذلك بالتنسيق بين رؤساء مجالس المدن والأحياء مع نقابة التمريض ونقابة الصيادلة، ومديرية الصحة بالمحافظة.



وسوف يتم توزع أجهزة أخرى على أحياء أخرى فى العريش والشيخ زويد وبئر العبد، وذلك بعد وصول دفعة أخرى تبرعات رجال أعمال الذين وعدوا بذلك.





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وفي نفس السياق، قال إسلام حمدي عروج احد شباب المتطوعين إن رجال الأعمال من أبناء المحافظة تبرعوا بـ 4 أجهزة أخرى، حيث تم تسليمها الى نقابة التمريض بمستشفى العريش العام،