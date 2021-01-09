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حوادث

مصرع طفلة بعد اختناقها أثناء استحمامها في منزلها بسوهاج

السبت 09/يناير/2021 - 12:11 م
صدى البلد
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أنغام الجنايني
لقيت مصرعها إثر اختناقها لاستنشاقها غاز أول ثان أكسيد الكربون، اثناء استحمامها بمنزلها بناحية قرية عنيبس دائرة مركز جهينة غربي محافظة سوهاج.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن محمود، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة جهينة يفيد بوفاة طفلة مختنقة أثناء استحمامها بمنزلها بقرية عنيبس بدائرة المركز.

وبالانتقال والفحص تبين وفاة الطفلة "منه. م. ش"، 9 سنوات، وتقيم بناحية عنيبس دائرة مركز جهينة، وبسؤال والدها المدعو "محمود. ش. ع"، 46 سنة، إمام مسجد، ويقيم بذات الناحية، قرر بأنه أثناء قيام نجلته المذكورة بالاستحمام بالمنزل حدثت لها حالة اختناق نتيجة استنشاق غاز أول أكسيد الكربون الناتج عن سخان الغاز مما أدى لوفاتها  ونفى الشبهة الجنائية.

حرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.


من جانب أخر لقي طفل مصرعه غرقًا إثر سقوطه في مسقى مائي أثناء لهوه أمام منزله بناحية الشيخ مكرم بمحافظة سوهاج.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن محمود، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة سوهاج، يفيد بورود إشارة من المستشفى العام بوصول " سيف يوسف"، عامين، ويقيم بناحية الشيخ مكرم دائرة المركز، جثة هامدة إدعاء غرق.

وبالإنتقال والفحص وسؤال والده المدعو "يوسف. ع. ز"، 33 عامًا، عامل، ويقيم بذات الناحية،
قرر بأنه أثناء لهو نجله المذكور أمام المنزل إنزلقت قدماه وسقط داخل مسقى مائي ما نتج عنه غرقه ووفاته، ولم يتهم أحدًا في ذلك.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.
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