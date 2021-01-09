في 5 سنوات..اعرف كيف نجح مجلس النواب فى مواجهة الإرهاب

كان لبرلمان 2020 برئاسة الدكتور علي عبد العال، دور بارز في تحقيق الأمن الكامل للمواطنين ولا سيما فى مواجهة الإرهاب حيث تضافرت الجهود وتم عمل حزمة من القوانين والتعديلات التشريعية التي ساهمت في رفع درجة الاستقرار للدولة علي كافة الأصعدة وتحديدا السياسي، وذلك من أجل حماية مقدارات الدولة من أي أخطار محتملة تتعلق بإثارة البلبة والفزع أو زعزعة الإستقرار.









يستعرض " صدي البلد" أبرز التشريعات في هذا المجال والتي أقرها مجلس النواب خلال 5 سنوات ( الفصل التشريعي الأول) على النحو التالى:

مجال الدفاع والحفاظ على الأمن وحماية مقدرات الوطن:





- قانون بإنشاء المجلس الأعلى لمواجهة الإرهاب والتطرف.

- قانون بتنظيم إجراءات الحصر والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين.

- قانون مكافحة الإرهاب.

- قانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين وتعديله.

- تعديل قوانين الإجراءات الجنائية وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض (لمواجهة الإرهاب).

- قانون تعديل أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002.

- قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 19 لسنة 2014 بإنشاء مجلس الأمن القومي.

- قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية.

- قانون بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية.

- تعديل قانون الأسلحة والذخائر.

- قانون تنظيم استخدام وتداول الطائرات المٌحركة أليا أو لاسلكيا.

- تعديل قانون الطوارئ.

- تعديل قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها.

- تعديل قانون صندوق تحسين خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم.

- قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937.

- قانون بتعديل بعض أحكام القانونين رقمي 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون، و182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها.

- تعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975.

- قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 93 لسنة 1975 في شأن النظام الأساسي للكلية الفنية العسكرية، والقانون رقم 74 لسنة 2013 بإنشاء كلية طب بالقوات المسلحة.

- قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 55 لسنة 1968 بشأن منظمات الدفاع الشعبي، والقانون رقم 46 لسنة 1973 بشأن التربية العسكرية بمرحلتي التعليم الثانوي والعالي.

- قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1959 في شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة، والقانون رقم 4 لسنة 1968 بشأن القيادة والسيطرة على شئون الدفاع عن الدولة وعلى القوات المسلحة، والقانون رقم 20 لسنة 2014 بإنشاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة.

- قانون باستمرار العمل بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادربالقانون رقم 57 لسنة 1959.

- قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 99 لسنة 1945 بتنظيم الوضع تحت مراقبة البوليس.

- تعديل قانون التظاهر.

- تعديل قانون هيئة الشرطة.

- تعديل قانون تأمين وحماية المنشآت العامة.



