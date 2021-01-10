مستشفيات جامعة حلوان تواجه كورونا .. بدر تبدأ في استقبال المصابين .. و"الطلبة" تقدم خدمات طبية وتخصص عيادات للكشف

مستشفى الطلبة بجامعة حلوان يقدم خدمات طبية لمواجهة موجة كورونا الثانية.





مستشفى بدر الجامعى يبدأ استقبال المصابين













مع بداية الموجة الثانية لفيروس كورونا وصدور قرار باستمرار الدراسة عن بعد بالجامعات قامت مستشفى الطلبة بجامعة حلوان بالعديد من الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الفيروس من خلال تعزيز خدماتها التي تقدمها تحت إشراف الدكتور ممدوح مهدي عميد كلية الطب جامعة حلوان والمستشار الطبي لرئيس الجامعة، و الدكتور محمود عابد مدير مستشفى الطلبة.





وتقوم مستشفى الطلبة بجامعة حلوان بعمليات التعقيم و توفير الخدمة الطبية و العلاج لطلاب الجامعة، وتكليف فريق مكافحة العدوى بتعقيم العيادات، ووحدة الغسيل الكلوي بشكل يومي قبل بدأ العمل و بعد إنتهاء العمل مع توفير وسائل الوقاية الشخصية للفريق الطبي .





وتقوم الفرق الطبية بالكشف وعلاج ومتابعة مرضي الأمراض المزمنة، والامراض الأخرى من الطلاب بعيادات مستشفى طلبة جامعة حلوان مع صرف العلاج للطلبة المرضى من خلال صيدلية عيادات مستشفى الطلبة وذلك من خلال العمل بعيادة فرز مستقلة عن بقية العيادات تستقبل الطلبة من بداية دخولهم للمستشفى وتقوم بقياس الحرارة وسؤال الطلبة عن أي اعراض أخرى يشعرون بها.





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ويستمر العمل بالعيادة المستقلة للكشف علي الحالات المشتبه بإصابتها (بفيروس كوفيد ١٩) يتم تحويل الطلبة لها من عيادة الفرز، وتشكيل فريق طبى من الاستشاريين في التخصصات الطبية المختلفة لتقييم الحالات الطبية المشتبه بإصاباتهم بكوفيد 19 وعمل التحاليل والاشعات المطلوبة لهمـ وصرف العلاج للطلاب المشتبه بإصاباتهم بكوفيد 19 حسب البروتوكول الطبي المعتمد وتوفير العلاج من خلال صيدليه عيادات مستشفى الطلبة.





وتقوم المستشفى بمتابعة الطلاب المشتبه بإصاباتهم بكوفيد 19 يوميا من خلال لجنة طبية لمتابعة الطلاب يوميا من خلال الاتصال و طرق التواصل و توفير الدعم الطبي و العلاج المطلوب لهم ، ويستمر العمل بوحدة الغسيل الكلوي بكامل الطاقة مع اتخاذ أقصي القواعد الاحترازية والتعقيم المستمر، وتقديم خدمة الغسيل الكلوي و علاج الاورام لمرضي مستشفى بدر الجامعي عقب قرار تحويلها إلى مستشفى عزل .





و ٱعلن الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، عن تحويل مستشفي بدر الجامعى إلى مستشفى عزل كامل للحالات المصابة بفيروس كورونا تنفيذا للقرار الصادر من رئيس مجلس الوزراء، و قرار المجلس الأعلى الجامعات بتحويل المستشفيات الجامعية الى مستشفى عزل.





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وقال الدكتور ممدوح مهدى عميد كلية الطب، ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية إن المستشفى يحتوى على 19 سريرا للرعاية المركزة ، و 10 آسرة رعاية متوسطة ، و20 سريرا داخليا ، وبدأت بالفعل فى استقبال المصابين من المواطنين ومنتسبي الجامعة المرضى المصابين بفيروس كورونا، مشيرا إلى أن المستشفى يجري العمل به على قدم وساق لتقديم أفضل رعاية طبية للمرضى المصابين حيث يتم عمل جميع الفحوصات والإجراءات الطبية اللازمة. يخضعون بعدها لبروتوكولات العلاج كلا حسب حالته، مؤكدا أن الطاقم الطبي داخل المستشفى من أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب وفريق العمل يقومون بدور بطولى لمواجهة فيروس كورونا .





وأكد عميد كلية الطب أن هناك إرشادات للتعامل فى حالة ظهور حالة اشتباه للاصابة بفيروس كورونا المستجد داخل جامعة حلوان وهى على النحو التالى :





_ فى حالة ظهور أى أعراض تتشابه مع أعراض الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) كارتفاع في درجة الحرارة أو السعال أو ضيق التنفس أو ألم في الحلق أو رشح الأنف أو فقدان حاسة الشم أو التذوق على أحد مواطنى مدينة بدر أو أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة أو الموظفين أو الطلبة المنتمين لجامعة حلوان, يمكن حينها التواصل مع أحد أعضاء هيئة التدريس المختصين بكلية الطب بالجامعة، وذلك من خلال الاتصال تليفونيًا أو إرسال رساله واتس آب على أحد الرقمين الآتيين (الخدمة تعمل ٢٤ ساعة يوميًا):





0114 5632478

0106 5738847





_ سيقوم الطبيب المنسق من خلال التليفون بتدوين التاريخ المرضي المفصل من المشتبه بإصابته وطلب التحاليل والفحوص الضرورية منه، والتي سيقوم المريض بإرسالها كذلك عن طريق تطبيق واتس آب.





- يقوم الطبيب المنسق بعد اكتمال الفحوصات الأساسية المطلوبة بترتيب عرض الحالة على اللجنة العلمية المشكلة برئاسة عميد كلية طب حلوان وعضوية رؤساء الأقسام المعنية بالكلية، حيث تقوم اللجنة بمناظرة الفحوصات المعملية والأشعات المعروضة، واتخاذ قرار بشأن احتياج المريض لدخول مستشفى العزل أو ملازمة العزل الذاتي المنزلي.





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_ - بالنسبة للحالات التي يقرر لها دخول المستشفى؛ يتولى المدير التنفيذي للمستشفيات بتنسيق الدخول بمستشفى العزل الجامعي طبقًا للأسرة المتاحة والأولويات الموضوعة للدخول من قِبَل اللجنة العلمية.





- بالنسبة للحالات التي يقرر لها العزل المنزلي، يتم إحالتها للمتابعة التليفونية مع أحد أعضاء هيئة التدريس من الأقسام المعنية لتقرير بروتوكول علاج العزل المنزلي المناسب للمريض وكذا تعليمات العزل الاحترازية، لضمان المتابعة المستمرة للمصاب حتى التعافي .





جدير بالذكر أن الأقسام الإكلينيكية المعنية هي (الأمراض الصدرية - الأمراض المتوطنة والوبائيات - الباطنة -الرعاية الحرجة والطوارئ ومكافحة العدوى).