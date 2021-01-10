برلماني: الحكومة حققت إنجازا تاريخيا في تطوير المناطق العشوائية

ثمن النائب عبد الفتاح محمد، عضو مجلس النواب، مجهودات الدولة في الاهتمام بإنجاز المشروعات القومية الخاصة بتوفير وحدات سكانية لأهالي المناطق العشوائية، مشيرا إلى أن الحكومة حققت إنجازا تاريخيا في تطوير المناطق العشوائية ومضيها قدما في تحقيق خطة مصر للتنمية المستدامة 2030.





وأوضح "محمد"، في تصريح خاص ل"صدى البلد"، أن الدولة تسعى لتوفير كافة الاحتياجات الخاصة للمواطنين في الوحدات السكانية التي يتم بنائها لأهالي المناطق العشوائية حتى يشعور أنهم يعيشون في منطقة كاملة بها كافة المستلزمات التي يحتاجونها للمعيشة، لافتا إلى أنه سيكون بها مراكز طبية وملاعب، ودور للحضانة، ومحال تجارية، إلى جانب تشغيل ما يقرب من ٦٠ ورشة تم ترفيقها وتشطيبها حتى توفر للسكان الحياة المرفهة التي يتمنوها.





وأكد عضو مجلس النواب، أن النماذج التي تم انجازها من هذه المشروعات كانت مثالية على حد وصفه، منوها على أن الفترة المقبلة ستشهد عدد كبير من الإنجازات خاصة مع انعقاد المجالس التشريعية الجديدة والتي من المقرر انعقاد اول جلسه له الثلاثاء المقبل.





يذكر أن رئيس الوزراء ومرافقوه تفقد موقف تنفيذ تجمع سكني مشروع "معًا" بحي السلام أول، والذي يعد المرحلة الثانية من هذا المشروع، وتتضمن تنفيذ 102 عمارة سكنية، بواقع 3312 وحدة سكنية، تم الانتهاء من المباني بنسبة إنجاز 100%، ليصل حجم ما يوفره المشروع بمرحلتيه الأولى والثانية إلى 4416 وحدة سكنية، وذلك في إطار جولته في مشروعات الإسكان لأهالينا في المناطق العشوائية.





وقال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه تم تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع معًا، بإنشاء 46 عمارة سكنية، تضمنت 1104 وحدات سكنية، وتم الانتهاء منها، كما يتم تنفيذ المرحلة الثانية، حيث تم استكمال أعمال المرافق وجار تنسيق الموقع العام للمرحلتين الأولى والثانية من المشروع، للانتهاء من هذا المشروع الذي تصل تكلفته إلى نحو ١.٣ مليار جنيه.