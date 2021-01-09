وزير المجالس النيابية يناشد أهالي النوبة باستكمال الأوراق لصرف التعويضات.. فيديو

قال المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، إن العدد الإجمالي للمتضررين من أهالي النوبة بلغ 11500 شخص.





وأضاف"فؤاد"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة"، تقديم الإعلامي "محمد الباز"، المُذاع عبر فضائية "النهار"، أن الرئيس السيسي منذ البداية وجه بحل كافة المشكلات المتعلقة بأهالي النوبة.





وأشار إلي أن 2531 شخصا استكملوا كافة الأوراق المتعلقة بالتعويضات من أهالي النوبة.





وأوضح وزير شئون المجالس النيابية، أن 6171 شخصا تقدموا بطلبات تعويضات من أهالي النوبة، مؤكدا أنه لا يوجد أي اعتراضات من أهالي النوبة علي النسب المخصصة للتعويضات.



