بعد زيارة مدبولي لمشروع "معا" بحي السلام .. نواب: السيسي نجح في وضع حلول لظاهرة العشوائيات في مصر.. وانخراط الأهالي في المجتمع أمر واقع

عبدالفتاح محمد: الحكومة حققت إنجازا تاريخيا في تطوير المناطق العشوائية

ماجدة نصر: نقترب من وضع نهاية للمناطق العشوائية.. والسيسي أنصف الغلابة

عمر وطني: السيسي أعاد للمصريين حقوقهم.. وأهالي العشوائيات انخرطوا في المجتمع لأول مرة





تفقد رئيس الوزراء ومرافقوه موقف تنفيذ تجمع سكني مشروع "معًا" بحي السلام أول، والذي يعد المرحلة الثانية من هذا المشروع، وتتضمن تنفيذ 102 عمارة سكنية، بواقع 3312 وحدة سكنية، تم الانتهاء من المباني بنسبة إنجاز 100%، ليصل حجم ما يوفره المشروع بمرحلتيه الأولى والثانية إلى 4416 وحدة سكنية، وذلك في إطار جولته في مشروعات الإسكان لأهالينا في المناطق العشوائية.





وقال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه تم تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع معًا، بإنشاء 46 عمارة سكنية، تضمنت 1104 وحدات سكنية، وتم الانتهاء منها، كما يتم تنفيذ المرحلة الثانية، حيث تم استكمال أعمال المرافق وجار تنسيق الموقع العام للمرحلتين الأولى والثانية من المشروع، للانتهاء من هذا المشروع الذي تصل تكلفته إلى نحو ١.٣ مليار جنيه.





أكد عدد من النواب في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، على مجهودات الدولة في الاهتمام بإنجاز المشروعات القومية الخاصة بتوفير وحدات سكنية لأهالي المناطق العشوائية، مشيرين إلى أن الفترة المقبلة تشهد مصر تغيرا في وضع المناطق العشوائية في مختلف محافظاتها .





وثمن النائب عبد الفتاح محمد، عضو مجلس النواب، مجهودات الدولة في الاهتمام بإنجاز المشروعات القومية الخاصة بتوفير وحدات سكانية لأهالي المناطق العشوائية، مشيرا إلى أن الحكومة حققت إنجازا تاريخيا في تطوير المناطق العشوائية ومضيها قدما في تحقيق خطة مصر للتنمية المستدامة 2030.





وأوضح "محمد"، في تصريح خاص لـ "صدى البلد"، أن الدولة تسعى لتوفير كافة الاحتياجات الخاصة للمواطنين في الوحدات السكانية التي يتم بنائها لأهالي المناطق العشوائية حتى يشعور أنهم يعيشون في منطقة كاملة بها كافة المستلزمات التي يحتاجونها للمعيشة، لافتا إلى أنه سيكون بها مراكز طبية وملاعب، ودور للحضانة، ومحال تجارية، إلى جانب تشغيل ما يقرب من ٦٠ ورشة تم ترفيقها وتشطيبها حتى توفر للسكان الحياة المرفهة التي يتمنوها.





وأكد عضو مجلس النواب، أن النماذج التي تم انجازها من هذه المشروعات كانت مثالية على حد وصفه، منوها على أن الفترة المقبلة ستشهد عدد كبير من الإنجازات خاصة مع انعقاد المجالس التشريعية الجديدة والتي من المقرر انعقاد اول جلسه له الثلاثاء المقبل.





وأشادت الدكتورة ماجدة نصر، عضو مجلس النواب سابقا، بمجهودات الدولة في الاهتمام بإنجاز المشروعات القومية الخاصة بتوفير وحدات سكانية لأهالي المناطق العشوائية وذلك بعد تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، موقف تنفيذ تجمع سكني مشروع "معًا" بحي السلام أول، والذي يعد المرحلة الثانية من هذا المشروع، وتتضمن تنفيذ 102 عمارة سكنية، بواقع 3312 وحدة سكنية، تم الانتهاء من المباني بنسبة إنجاز 100%، ليصل حجم ما يوفره المشروع بمرحلتيه الأولى والثانية إلى 4416 وحدة سكنية.





وأكدت "نصر"، في تصريح خاص لـ "صدى البلد"، أن الفترة المقبلة ستشهد وضع حدود لانتشار المناطق العشوائية في مختلف محافظات مصر، قائلة:"نقترب من وضع نهاية للعشوائيات في مصر وذلك يرجع للرئيس السيسي الذي أنصف الغلابة واهالي المناطق العشوائية حيث وفر لهم ولأسرهم حياة كريمة".





وأوضحت عضو مجلس النواب سابقا، أن الوحدات السكانية التي يتم توفيرها لأهالي المناطق العشوائية بها كافة المستلزمات التي تجعلهم يعيشوا حياة تليق بهم وتواكب كافة التطورات التي يشهدها العالم أجمع.





وعلق النائب عمر وطني، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، على مجهودات الدولة في الاهتمام بإنجاز المشروعات القومية الخاصة بتوفير وحدات سكانية لأهالي المناطق العشوائية وذلك بعد تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، موقف تنفيذ تجمع سكني مشروع "معًا" بحي السلام أول، والذي يعد المرحلة الثانية من هذا المشروع، قائلا:"الرئيس عبد الفتاح السيسي أعاد للمصريين حقوقهم واستطاع ان يجعل أهالي المناطق العشوائية ينخرطون بداخل المجتمع".





وأوضح "وطني"، في تصريح خاص لـ "صدى البلد"، أن الوحدات السكانية التي يتم توفيرها لأهالي العشوائيات بها العديد من المميزات والتي على رأسها الاحتياجات الأساسية، مشيرا إلى أن هناك العديد من الوحدات التي سيتم إنجازها في الفترة المقبلة.





وتابع عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب:" الوحدات السكانية التى توفرها الدولة للمواطنين تعبر عن مدى حرصها على جعلهم في مستوى معايشة مناسب لهم ولأطفالهم، لافتًا إلى أن مساكن حي الاسمرات تشهد على ذلك".