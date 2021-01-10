أهم الأخبار.. وقف باسم سمرة ورحاب الجمل.. وفاة هادي الجيار بـ كورونا.. وإنقاذ فتاة من الغرق

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددا من الأخبار المهمة على الساحة المحلية والعالمية، نرصد أبرزها في التقرير التالي:





أعلنت وزارة الصحة والسكان، السبت، عن خروج 765 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 118294 حالة حتى اليوم.





أعلن إيهاب فهمي وفاة الفنان هادي الجيار بسبب فيروس كورونا عن عمر ناهز الـ 71 عاما، وكتب عبر حسابه على فيسبوك "تنعى نقابة المهن التمثيلية وجموع الفنانين هادى الجيار، إنا لله وإنا اليه راجعون فى جنة الخلد بإذن الله.





استضاف برنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي"، الدكتور على جمعة ، مفتى الديار الاسبق ، في أو لقاء له بعد تعيينه في مجلس النواب، قائلا "إنه تلقى خبر تعيينه في البرلمان بمشاعر لا توصف، لافتأ إلى أن ما يمنحنا الله من عطايا يكون فيه جزء من المسئولية.





أنقذت قوات الإنقاذ النهري بكفر الشيخ، فتاة من الغرق، بعد أن سقطت من أعلى كوبري دسوق العلوي بمياه نهر النيل، نتيجة اختلال توازنها.

وكان اللواء خالد العزب، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، تلقى إخطارًا من إدارة شرطة النجدة، يفيد سقوط فتاة من أعلى كوبرى دسوق العلوي بمياه نهر النيل فرع رشيد.





شهدت الساعات الماضية خلافا حادا بين كل من الفنانة رحاب الجمل والفنان باسم سمرة على خلفية ما حدث بينهما امس فى أحد الفنادق الكبرى اثناء التحضير لفيلم جديد بعنوان "ديك العياط" حيث دخل كل منهما فى مشاجرة عنيفة.



شهد محيط استاد القاهرة الدولي وضع اللمسات الأخيرة استعدادا لاستقبال المباراة الافتتاحية لمونديال اليد 2021 المقرر إقامته في مصر خلال الفترة من 13 إلى 31 يناير 2021 .

وحرص المسؤولون علي تزيين الحدائق بالزهور وكذلك الإنارة، كما تم تثبيت الأعلام وإنارة الأعمدة بشكل جمالى، بالإضافة إلى تثبيت لافتات البطولة بطول سور الاستاد ولافتات ترحيب بالحدائق الخاصة بالشوارع، بالإضافة إلى تجميل مدخل الاستاد.





أكد محمد الشواربي عضو اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد كرة القدم، إنه ينتظر موافقة الأمن لإعلان جدول مباريات الدوري حتى الجولة الرابعة عشرة.





أصيب مؤمن صفا أمين صندوق إتحاد كرة اليد والمشرف العام علي المنتخبات الوطنية بفيروس كورونا، ودخل العزل المنزلي لحين التعافي.





وجه أعضاء فريق بيكسلز من طلاب كلية الهندسة جامعة حلوان الشكر للدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة والدكتور أحمد الجارحي عميد كلية الهندسة بجامعة حلوان عن مجهوداتهم ودعمه الدائم لهم والوقوف بجانبهم وقاموا بتوجيه الشكر الدكتورة رؤي مبارك مسئولة النشاط، وذلك في تمكنهم من ابتكار قفاز ذكي للأشخاص الذين يستخدمون لغة الإشارة يقوم على ترجمة هذه اللغة إلى رسالة مسموعة " Smart gloves pixels'21"





قال الدكتور حسام موافي رائد الطب الباطني ، إن والده تعرف على الشيخ الحصري في الستينيات، مؤكدا أنه رأى فيه ما لم يراه في أي مخلوق آخر.





نشرت إذاعة "فويس أوف أمريكا" تقريرا قالت فيه إن الخطوات المتخذة في الخليج نحو المصالحة مع قطر تمثل ضربة قوية لإيران في المنطقة.





يبدو أن إسرائيل لازالت لديها مخاوف بشأن هجوم انتقامي إيراني ردا على اغتيال قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري، قاسم سليماني، على الرغم من مرور ذكرى اغتياله.





ذكرت الشرطة الإندونيسية، الأحد، أنه عثِر على حطام وأشلاء بشرية في المنطقة التي اختفت فيها طائرة بوينج 737-500 التابعة لشركة سريويجاوا قبالة إندونيسيا والتي كان على متنها 62 شخصا.



