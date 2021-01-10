أخبار السوشيال ميديا.. طلب أخير من حسام داغر لهادي الجيار.. دنيا سمير غانم تودع والدة حسن الرداد

نشر موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة:













نعت الفنانة إسعاد يونس الفنان هادي الجيار عبر حسابها الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، ونشرت صورة له وحرصت علي توديعه برسالة مؤثرة.

















نشرت الفنانة مي نور الشريف صورة برفقة فادية الرداد والدة الفنان حسن الرداد التي توفيت أمس عبر حسابها الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

ونعت مي نور الشريف والدة حسن الرداد قائلة: "حبيبتي تانت فادية والدة صديقي وأخويا حسن الرداد.. أسترد الله وديعته اليوم".

















أعلن الفنان محمد عبد الرحمن عن وفاة عمته عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وقام بنشر صورة ينعى فيها وفاة عمته وكتب قائلا: "يا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي، إنا لله وإنا إليه راجعون، توفت إلى رحمة الله عمتي (الحاجة سميحة عطية محمد مهدي"

















نعي حسام داغر الفنان هادي الجيار عبر حسابه الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ونشر صورة للفنان الراحل وحرص من خلالها علي توديعه برسالة مؤثرة.

وقال حسام داغر: "وجع اخر الليل .. انا عارفه كويس .. المشكله انك بتنام بيه و يسيب اثره يطلع بعدين .. سلام يا هادي الاخلاق و الصوت و كثير الاحترام و الذوق .. سلام يا استاذنا .. "

















نشرت الفنانة دنيا سمير غانم صورة تجمعها بعائلتها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وظهرت في الصورة برفقة شقيقتها الفنانة ايمى وزوجها حسن الرداد و والدته ووالدتها الفنانة دلال عبد العزيز وعلقت على وفاة حسن قائلة:" البقاء لله والدة اخويا وزوج أختي #حسن_الرداد الأم العظيمة الحنونة فادية الرداد ربنا يرحمها و يصبر كل عيلتها و حبايبها،...