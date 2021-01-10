لمواجهة كورونا .. فض فرح داخل إحدى القاعات بشبرا الخيمة

قامت الأجهزة التنفيذية بحى غرب شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية بحملة تفتيشية علي قاعات الأفراح لمتابعة تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا.





وقال اللواء سامى علام رئيس الحى إن الحملة أسفرت عن ضبط قاعة أفراح تابعة للحى لم يتم تطبيق الإجراءات الإحترازية ضد إنتشار فيروس كورونا وإقامة فرح بها فتم فض الفرح وتغريم صاحب القاعة.





وكان اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية قد اصدر قرارا بحظر إقامة الأفراح وسرادقات العزاء سواء فى الأماكن المغلقة أو المفتوحة ومنع أي تجمعات كإجراء احترازي للوقاية من تفشي فيروس كورونا المستجد وحفاظًا على أرواح المواطنين.





من ناحية اخرى واصلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة القليوبية بالتنسيق مع الاجهزة الامنية حملات متنوعة على الأماكن المختلفة للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا بعدد من المواقف وفقا لقرارات مجلس الوزراء ، بالإضافة إلى تطبيق الغرامات الفورية على عدم ارتداء المواطنين للكمامات في الشوارع.





ودعا محافظ القليوبية المواطنين لتنفيذ التعليمات الصادرة من مجلس الوزراء بالحفاظ على التباعد ومنع التجمعات وارتداء الكمامات الطبية حفاظًا على صحتهم وسلامتهم، مؤكدًا أنه فى حالة الامتناع عن سداد قيمة الغرامة سيتم تحويل المخالف للنيابة المختصة لاتخاذ ما يلزم بشأنه.





وأشار محافظ القليوبية، إلى ضرورة عدم السماح بدخول المصالح والمنشآت الحكومية بالمحافظة إلا بعد ارتداء الكمامة الواقية، مع الحفاظ على تباعد المسافات أثناء التواجد بالتجمعات، حفاظًا على الصحة العامة، بالإضافة للتأكيد على جميع المواطنين والمترددين على جميع الأسواق، أو المحلات، أو المنشآت الخاصة، أو أثناء التواجد بجميع وسائل النقل العامة بارتداء الكمامات الواقية.





وشدد على رؤساء المراكز والمدن بضرورة المتابعة المستمرة لتنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا من خلال متابعة التزام الموظفين والمواطنين المترددين على المصالح الحكومية والأماكن الخدمية والترفيهية، وأثناء التواجد بجميع وسائل النقل العامة، بارتداء الكمامات الواقية، مع الحفاظ على تباعد المسافات بينهم أثناء التواجد بالتجمعات، وأن يكون التعامل بمنتهى الحزم.





وأضاف محافظ القليوبية انه "لا تهاون مع أى مواطن أو موظف غير ملتزم بارتداء الكمامة، حفاظًا على حياة المواطنين والصحة العامة للجميع".





ووجه المحافظ إدارة مرور القليوبية بتكثيف الحملات على المواقف والمواصلات العامة بمختلف مناطق المحافظة للتأكيد على التزام السائقين والركاب بارتداء الكمامات داخل المواصلات.