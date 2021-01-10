التحقيق في مصرع شاب وإصابة والديه وطفلين بانفجار اسطوانة غاز بالوراق

تجري نيابة الوراق تحقيقات موسعة في مصرع شاب وإصابة والديه وطفلين آخرين إثر انفجار اسطوانة غاز داخل شقة.





امرت النيابة بندب خبراء المعمل الجنائي لفحص اسباب الحريق وتحديد الاثار التي خلفها كما انتدبت لجنة من الحي لمعاينة المنزل وتحديد مدى تأثير الانفجار على جدرانه واساساته.





وصرحت النيابة بدفن جثة المتوفي واستعلمت عن حالة المصابين لسماع اقوالهم.

تلقى اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية مدير امن الجيزة اخطارا بانفجار أنبوبة بوتجاز داخل احدي المنازل بقرية طناش بالوراق.





ودفع اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بـ3 سيارات إطفاء و تم اخماد الحريق ومنع امتداده إلى الشقق المجاورة وأسفر الحريق عن مصرع شاب وإصابة 4 آخرين والديه وطفلين.





تم تحرير محضر بالواقعة واحيل للنيابة العامة للتحقيق.