استقرار حركة الملاحة الجوية بمطار القاهرة.. وصول وسفر 27 ألف راكب الأحد

يشهد مطار القاهرة الدولي انتظامًا في حركة الملاحة الجوية ورحلات الطيران، دون التأثر بالأحوال الجوية السيئة، حيث من المقرر أن يستقبل المطار اليوم، الأحد، نحو 27 ألف راكب على متن 224 رحلة جوية، تسيرها شركات دولية عربية والناقل الوطني مصر للطيران، بالإضافة إلى شركات مصرية خاصة، ما بين رحلات الوصول والسفر، وسط اتخاذ الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.









وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إن صالات المطار تشهد خلال الـ 24 وصول 113 رحلة طيران دولية وداخلية وخاصة، تقل حوالي 11 ألف راكب، ومغادرة 111 رحلة سفر إلى عدة وجهات، سواء أوروبية أو عربية أو آسيوية أو أفريقية، تقل على متنها حوالي 16 ألف راكب، وتتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، وتقوم بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقًا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين.











وتلتزم المطارات المصرية بتطبيق قرار الحكومة الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويستثنى الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.







