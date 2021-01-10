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فن

مع ابنها.. ريهام أيمن تشارك متابعيها اليوم الأول من التعليم عبر الإنترنت

الأحد 10/يناير/2021 - 02:05 م
ريهام ايمن و ابنها
ريهام ايمن و ابنها
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ندى فكري
شاركت الفنانة ريهام أيمن، صور جديدة لها على حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت ريهام أيمن في الصور مع ابنها وعلقت قائلة: "اليوم الأول من التعليم عبر الإنترنت " 

وكانت أحدث مشاركات ريهام أيمن الفنية، بطولة مسلسل "العراف" مع الزعيم عادل إمام وزوجها الفنان شريف رمزي والفنان أحمد فلوكس. 

يذكر أن ريهام أيمن، تزوجت من شريف رمزي في 15 مايو 2015، واحتفل الفنان شريف رمزي، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام، بعيد ميلاد زوجته الفنانة ريهام أيمن.  

ونشر شريف رمزي مجموعة من الصور له مع زوجته وعلق عليها قائلا: "‏كل سنة وإنتي طيبة يا حبيبة قلب روح عمر عقل حياة أحلام قلب كيان مشاعر وجدان حياة قلبي بجد كل سنة وإنتي في حضني ومنورة حياتي بحبك قد كل حاجة في الدنيا ربنا يخليكي ليا ولولادك بالمرة".  

وشاركت ريهام أيمن في مسلسل "حكايات بنات" الجزء الأول ﺇﺧﺮاﺝ طارق يخلف، مخرج منفذ حسين شوكت، ﺗﺄﻟﻴﻒ باهر دويدار، بطولة صبا مبارك، رجاء الجداوي، مها أبو عوف، ريهام أيمن، حورية فرغلي، دينا الشربيني.
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