جامعة عين شمس: لا زيادة بالمناهج الدراسية.. توزيع شرائح الإنترنت المجاني على الطلاب.. وتنظيم الأنشطة الطلابية عبر مواقع التواصل الاجتماعي

عميد زراعة عين شمس: تأجيل الامتحانات فرصة يجب على الطلاب استغلالها

بعد كورونا.. وكيل آداب عين شمس: لا نية لإعادة الاختبارات ولا زيادة بالمقررات الدراسية

رئيس اتحاد طلاب عين شمس: وزعنا حوالي 60% من إجمالي خطوط الإنترنت المجاني للطلاب









بعد الاعتماد على التعليم عن بُعد وفقًا لقرار مجلس الوزراء، سعت جامعة عين شمس إلى تقديم كافة الخدمات واحتياجات الطلاب لكي تسير العملية التعليمية بشكل إيجابي، حتى لا تتأثر مصلحة الطلاب، ويؤدون الامتحانات بشكل طبيعي، بعد انتهاء إجازة منتصف العام الدراسي.





ومن هنا يرصد موقع "صدى البلد"، حجم المقررات الدراسية بالكليات والخدمات التي تقدم للطلاب، إضافةً إلى آلية سير عمل الأنشطة الطلابية:









أكد الدكتور أحمد جلال، عميد كلية الزراعة بجامعة عين شمس، أنه وفقًا لقرار مجلس الوزراء تم تأجيل الاختبارات لما بعد إجازة منتصف العام الدراسي، والاعتماد على التعليم عن بُعد عبر المنصات الإلكترونية ضمن إجراءات الحفاظ على الطلاب ضد انتشار عدوى فيروس كورونا.





وأوضح "جلال"، خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن الكلية انتهت من رفع كافة المقررات الدراسية للطلاب بجودة عالية حتى تتمكن الطلاب من المذاكرة بشكل جيد، لافتًا إلى إمكانية تواصل الطلاب مع أعضاء هيئة التدريس.





وأشار عميد الكلية، إلى أن التأجيل فرصة يجب علي الطلاب استغلالها لمراجعة المقررات الدراسية مرة أخرى والاستعداد للاختبارات، كاشفا عن إعادة جداول الاختبارات مرة أخرى ونشرها للطلاب بعد انتهاء الإجازة.





وأوضح أن الجامعة قدمت شرائح إنترنت مجانية للطلاب غير القادرين لدعم عملية التعليم عن بُعد.





وأضافت الدكتورة حنان كامل، وكيل آداب عين شمس لشئون الطلاب، أن الكلية انتهت من رفع كافة المقررات الدراسية عبر المنصات من قبل قرار مجلس الوزراء لمساعدة الطلاب في مذاكرة المقررات الدراسية وإتاحتها لهم فى أى وقت.





وأوضحت أنه لا نية لإعادة أى اختبار قد أداه الطلاب ولكن سوف تستكمل الاختبارات بعد الانتهاء من إجازة منتصف العام الدراسى ، وذلك بعد إعلان جداول الإختبارات الدراسية.





وأشارت الى أنه لا زيادة في المقررات الدراسية ، مؤكدةً أنه تم توزيع شرائح الإنترنت المجاني علي الطلاب غير القادرين لمواكبة التعليم عن بعد عبر الإيمل الجامعي الخاص بكل طالب.









وأكد " محمد لاشين " رئيس اتحاد طلاب جامعة عين شمس ، أن الأنشطة الطلابية تسير بشكل إيجابي عبر الأنترنت من خلال الصفحات الخاصة بالإتحاد الطلابي، مشيراٍ الي تفعيل صندوق الشكاوى عبر صفحة الرئيسة للإتحاد الطلابي الخاصة بالفيس بوك لتلقي كافة شكاوي الطلاب التي تواجههم خلال التعلم عن بعد.

وأوضح " لاشين " خلال تصريحاته لـ موقع " صدى البلد " أن الإتحاد يسعى الآن الى تنظيم دورات تدريبة رياضية للطلاب خلال الإنترنت حتي لا تشعر الطلاب بملل أثناء الأجازة بالإضافة الى المسابقات العملية عبر الصفحات الخاصة بالأسر بكل كلية.





ولفت رئيس الإتحاد الى أن لكل كلية وأسرة خطة منفصلة بها للنشاط الطلابي بالأضافة الى الخطة العامة لمساعدة الطلاب وتقديم أفضل الأنشطة ، مشيرًا الى مساعدة كافة الطلاب فى حالة العطل الفني بالإيملات الجامعية والمنصات التعليمة من خلال الصفحة الرئيسة عبر الفيس بوك.

وأوضح أنه تم توزيع 60% من الخطوط الإنترنت المجانية علي الطلاب وسط إجراءات إحترازية مشددة.



